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Пошаговая инструкция для запуска машины после простоя

Как вернуть к жизни машину после долгого простоя
1:23
Авто

В определённых ситуациях автомобилисты могут временно отказаться от использования своего транспортного средства. Особенно актуально это стало в условиях самоизоляции, когда многие машины остаются в гаражах на долгий срок.

Как вернуть к жизни машину после долгого простоя
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Чтобы после длительного простоя автомобиль оставался в исправном состоянии, важно соблюдать несколько рекомендаций по его "реанимации".

Первое, что следует делать, — это периодически запускать двигатель. Даже если машина не используется, её мотору полезно поработать на холостом ходу. Для современных автомобилей с функцией удалённого запуска это можно сделать прямо из дома. Регулярные запуски помогут машине завестись без проблем даже после месяца простоя.

Перед запуском двигателя стоит обратить внимание на аккумулятор. Если он разряжен, его необходимо зарядить, чтобы избежать проблем с запуском.

Также важно проверить состояние других систем автомобиля, включая электрику. Малейшие неисправности лучше выявить до начала эксплуатации.

Не забудьте осмотреть шины. После долгого простоя их давление может уменьшиться, поэтому их нужно будет подкачать.

Следуя этим простым советам, вы сможете сохранить автомобиль в исправном состоянии, даже если он долго не использовался.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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