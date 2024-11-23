Риски и особенности покупки лизинговых автомобилей

Исследование лизинга автомобилей в России выявило риски, которые могут поставить под сомнение целесообразность такой покупки. Лизинг представляет собой гибрид аренды и кредита: арендодатель покупает автомобиль по запросу клиента и передаёт его в пользование с последующими платежами. Несмотря на удобство такой схемы, есть серьёзные нюансы, которые важно учитывать.
Один из главных рисков — юридические ограничения. Лизинговый автомобиль может иметь обременения из-за долгов предыдущего владельца. Это затрудняет регистрацию машины на нового собственника. Кроме того, если платежи не будут вноситься вовремя, автомобиль могут изъять.
Ещё один минус — вероятность судебных разбирательств. Если долг за автомобиль перейдёт на нового владельца, суд может изъять машину в пользу организации, выкупившей долги.
Техническое состояние таких автомобилей также вызывает вопросы. Большинство лизинговых машин имеет большой пробег и изношенные детали, что может привести к частым поломкам. Нередко проблемы обнаруживаются в двигателе, трансмиссии и других важных системах.
Если всё же обстоятельства вынуждают рассмотреть покупку лизингового автомобиля, важно тщательно проверить его историю. Это поможет избежать неприятных сюрпризов и лишних расходов.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Ли́зинг — вид финансовых услуг, форма кредитования для приобретения основных средств предприятиями и других товаров физическими и юридическими лицами.
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