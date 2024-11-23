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Чем опасны поддельные заправочные станции

Защити свой автомобиль от плохого бензина
1:10
Авто

Чтобы избежать проблем с автомобилем и защитить его от последствий использования некачественного топлива, важно соблюдать несколько простых рекомендаций.

Защити свой автомобиль от плохого бензина
Фото: Wikipedia by Pcmanrules, CC BY-SA 4.0

Лучше всего заправляться на АЗС, принадлежащих известным и проверенным брендам. Такие станции обеспечивают соответствие топлива стандартам качества. Однако даже в таких случаях стоит оставаться внимательным.

Многие мелкие АЗС пытаются привлечь клиентов, подделывая оформление под известные бренды. Они используют схожие логотипы, цвета, и даже названия, звучащие как оригинальные. Водители часто не замечают подмены до момента заправки, полагая, что покупают качественное топливо.

Особенно важно быть осторожным при заправке на незнакомых станциях. Перед выбором АЗС рекомендуется понаблюдать за другими водителями, поинтересоваться их мнением о качестве топлива, чтобы избежать рисков.

Один из простых способов защиты — общение с теми, кто уже заправился. Так можно узнать об уровне обслуживания и избежать использования контрафактного продукта.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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