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Причины запаха гари в автомобиле

Что делать, если в машине пахнет гарью
1:13
Авто

Многие водители сталкивались с неприятным запахом гари в салоне автомобиля после долгой поездки. Иногда такая проблема проявляется и в дождливую погоду или при мокром снеге.

Что делать, если в машине пахнет гарью
Фото: flickr.com by Smallman12q, CC BY 2.0

Одной из частых причин запаха становится перегрев тормозной системы. После длительной нагрузки тормоза начинают остывать, что может сопровождаться характерным запахом.

Ещё один возможный источник — моторное масло, которое может попадать на горячие элементы двигателя и выгорать. Это особенно заметно после долгих поездок.

В дождь или слякоть причина может скрываться в воде, смешанной с грязью и маслом, которая попадает в выхлопную систему. Такое сочетание создаёт специфический запах гари.

Для автомобилей с механической коробкой передач дополнительным фактором может быть длительное буксование, которое вызывает перегрев сцепления.

Наиболее серьёзной причиной запаха остаётся короткое замыкание в электропроводке. Особенно это актуально во влажную погоду. Если есть подозрения на неисправность, необходимо оперативно устранить проблему, чтобы избежать возгорания.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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