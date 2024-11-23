Преимущества установки дефлектора на автомобиль

Нужно ли устанавливать дефлектор на капот

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Для одних дефлектор — это способ сделать машину немного эффектнее, для других — практичный элемент, защищающий автомобиль. Однако среди водителей есть мнение, что он может усиливать коррозию. На деле дефлектор, представляющий собой пластиковую накладку на крышке капота, имеет целый ряд преимуществ.

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Прежде всего, он защищает кузов от агрессивного воздействия окружающей среды. Установить дефлектор можно самостоятельно, без необходимости обращаться в автосервис.

В движении этот элемент оберегает лакокрасочное покрытие капота от сколов, возникающих из-за попадания мелких камней или других предметов, вылетающих из-под колёс других автомобилей.

Кроме того, дефлектор перенаправляет поток воздуха. Благодаря этому грязь и мусор, которые обычно летят на лобовое стекло, отклоняются в сторону или вверх, сохраняя обзор чистым. Особенно хорошо это проявляется на скорости от 70 км/ч.

И, наконец, дефлектор может стать декоративным элементом, который подчеркнёт стиль автомобиля или скроет мелкие дефекты кузова.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

