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Преимущества установки дефлектора на автомобиль

Нужно ли устанавливать дефлектор на капот
1:12
Авто

Для одних дефлектор — это способ сделать машину немного эффектнее, для других — практичный элемент, защищающий автомобиль. Однако среди водителей есть мнение, что он может усиливать коррозию. На деле дефлектор, представляющий собой пластиковую накладку на крышке капота, имеет целый ряд преимуществ.

Нужно ли устанавливать дефлектор на капот
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Прежде всего, он защищает кузов от агрессивного воздействия окружающей среды. Установить дефлектор можно самостоятельно, без необходимости обращаться в автосервис.

В движении этот элемент оберегает лакокрасочное покрытие капота от сколов, возникающих из-за попадания мелких камней или других предметов, вылетающих из-под колёс других автомобилей.

Кроме того, дефлектор перенаправляет поток воздуха. Благодаря этому грязь и мусор, которые обычно летят на лобовое стекло, отклоняются в сторону или вверх, сохраняя обзор чистым. Особенно хорошо это проявляется на скорости от 70 км/ч.

И, наконец, дефлектор может стать декоративным элементом, который подчеркнёт стиль автомобиля или скроет мелкие дефекты кузова.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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