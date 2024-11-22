Мультимедийные системы за рулём опаснее вождения в нетрезвом виде

Мультимедийные системы за рулём опаснее, чем вождение в нетрезвом виде

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Специалисты из Великобритании утверждают, что использование мультимедийных систем за рулём может быть даже опаснее, чем управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Исследование, проведённое организацией IAM RoadSmart, показало, что такие системы, как Apple CarPlay и Android Auto, значительно снижают концентрацию внимания водителя.

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При использовании этих технологий водитель начинает хуже реагировать на дорожные ситуации. Выяснилось, что сенсорные экраны информационно-развлекательных систем отвлекают водителей сильнее, чем разговор по телефону или набор текстовых сообщений. Оказалось, что водители, использующие мультимедийные системы, отвлекаются от дороги в среднем на 16 секунд — это время, в течение которого они полностью теряют контроль над ситуацией.

Что ещё более тревожно, такие отвлечения могут быть неосознанными, что делает использование мультимедийных систем даже более опасным, чем вождение в алкогольном опьянении.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

