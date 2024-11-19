В сильный дождь могут плохо работать тормоза

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При вождении в сильный дождь стоит помнить, что сцепление колес с мокрым асфальтом значительно ниже, чем на сухом. Поэтому бдительность не стоит терять ни на секунду. Про быструю езду вообще нужно забыть.

Фото: flickr.com by Smallman12q, CC BY 2.0

Существует также еще одна опасность, о которой забывают некоторые водители: вода может увлажнять тормозные колодки, что негативно сказывается на работе тормозной системы.

Это чаще всего наблюдается на автомобилях с дисковыми тормозами. При нажатии на педаль тормоза автомобиль может не реагировать должным образом. Проходит несколько секунд, прежде чем водяная пленка испарится и колодки надежно прижмутся к диску.

Поэтому во время движения в дождливую погоду важно заранее начинать торможение. Сначала следует просушить колодки с помощью нескольких кратковременных торможений, а затем уже осуществлять полноценное замедление.

Уточнения

Тормозная колодка (иногда башмак) — часть тормозной системы и её основной рабочий компонент. Именно тормозная колодка создаёт тормозное ускорение, за счёт взаимодействия с поверхностью катания колеса или тормозного диска и преобразования силы нажатия в тормозной момент.

