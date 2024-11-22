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Советы по выбору безопасной одежды для водителей

Какие элементы одежды могут затруднить вождение
1:17
Авто

Прежде чем сесть за руль, важно убедиться, что ваша одежда не мешает безопасному вождению. Многие элементы гардероба могут создать опасности и неудобства, затрудняя управление автомобилем.

Какие элементы одежды могут затруднить вождение
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Особое внимание следует уделить обуви. Например, вождение босиком опасно, поскольку можно травмировать стопу при нажатии на педаль или, что ещё хуже, нога может соскользнуть, что затруднит торможение.

Самой небезопасной обувью для водителей считаются сланцы, так как они могут легко слететь с ноги в самый неподходящий момент. Если вам неудобно водить в закрытой обуви, лучше выбрать сменную пару лёгкой и удобной обуви.

Ранее считалось, что туфли на высоком каблуке — это наибольшая угроза, но современные автомобили часто оборудованы углублениями под педалями, что делает такие туфли менее опасными, так как педаль всегда будет выжата до упора.

Не менее важна и одежда водителя. Объёмная верхняя одежда, например, шубы, может зацепиться за детали салона, а длинные юбки — привести к запутыванию ног. Также следует избегать синтетических материалов, которые могут наэлектризоваться в салоне и даже вызвать искры.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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