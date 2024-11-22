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Что происходит с двигателем при использовании неправильного топлива

Чем опасна регулярная заправка АИ-92 вместо АИ-95
1:33
Авто

Иногда водители решают сэкономить, используя вместо бензина АИ-95 более дешёвый АИ-92. Однако такая экономия может привести к серьёзным проблемам с автомобилем, особенно если она становится регулярной.

Чем опасна регулярная заправка АИ-92 вместо АИ-95
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, CC BY-SA 2.0

Первое, что нужно учитывать — это требования, указанные в руководстве по эксплуатации автомобиля. Производитель чётко указывает, какое октановое число бензина рекомендуется для работы двигателя. Регулярное игнорирование этих рекомендаций может повлечь за собой непредсказуемые последствия.

Например, использование АИ-92 на машинах, предназначенных для АИ-95, может вызвать детонацию, особенно на высоких оборотах. При достижении 3 тысяч оборотов мощности может не хватать, что приводит к нагрузке на поршни, их оплавлению и залипанию колец. Поэтому рекомендуется всегда заправляться топливом с октановым числом, подходящим для вашего двигателя.

В автомобилях с защитными функциями на программном уровне двигатель может перейти в аварийный режим, но и в этом случае последствия могут быть неприятными. Более того, при заправке АИ-95 можно быть уверенным, что двигатель работает в более щадящем режиме, что снижает риски для его здоровья.

Нельзя также смешивать бензин разных типов — это отрицательно скажется на работе мотора. Игнорирование указаний производителя может также лишить вас гарантии.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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