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Почему важно следовать советам автопроизводителей при выборе масла для нового авто

Авто

Правильный выбор моторного масла — залог долгой службы автомобиля. Особенно это важно для владельцев новых машин, которые только начинают эксплуатацию транспортного средства.

Каждый автопроизводитель предоставляет свои рекомендации по выбору масла для обкатки. Это не случайно, ведь для каждого двигателя важно использовать подходящее масло с определённой вязкостью и маркировкой. Следуя советам производителя, можно не только выбрать качественное масло, но и избежать множества проблем с движущимися частями двигателя.

Множество исследований и тестов проводится перед составлением этих рекомендаций. Поэтому игнорировать их не стоит, ведь неправильный выбор масла может привести к серьёзным сбоям в работе двигателя и существенно сократить срок службы автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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