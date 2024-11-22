Шины оказывают больший вред экологии, чем выхлопные газы

Учёные из Великобритании установили, что автомобильные шины наносят гораздо больший ущерб экологии, чем выхлопные газы. Исследование, проведённое агентством Emissions Analytics, показало, что шины являются основным источником вредных веществ в воздухе, причём их выбросы в тысячу раз превышают загрязнение от двигателей с экологическим стандартом Euro 6d.
В рамках эксперимента учёные использовали автомобиль с таким мотором и измеряли количество выбрасываемых веществ во время поездки. Оказалось, что за один километр пути шины выделяют 5,8 грамма опасных частиц, в то время как выхлопные газы — всего 4,5 миллиграмма на тот же расстояние. Это делает шины в 1 300 раз более опасными, чем выбросы от двигателя.
Интересно, что данные замеры были проведены с использованием новых шин. При старении или других условиях их вредоносное воздействие увеличивается.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Автомобильная шина — часть автомобильного колеса.
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