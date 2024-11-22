Шины оказывают больший вред экологии, чем выхлопные газы

Шины могут быть опаснее выхлопных газов для экологии

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Учёные из Великобритании установили, что автомобильные шины наносят гораздо больший ущерб экологии, чем выхлопные газы. Исследование, проведённое агентством Emissions Analytics, показало, что шины являются основным источником вредных веществ в воздухе, причём их выбросы в тысячу раз превышают загрязнение от двигателей с экологическим стандартом Euro 6d.

Фото: Wikipedia by TUBS, CC BY-SA 3.0

В рамках эксперимента учёные использовали автомобиль с таким мотором и измеряли количество выбрасываемых веществ во время поездки. Оказалось, что за один километр пути шины выделяют 5,8 грамма опасных частиц, в то время как выхлопные газы — всего 4,5 миллиграмма на тот же расстояние. Это делает шины в 1 300 раз более опасными, чем выбросы от двигателя.

Интересно, что данные замеры были проведены с использованием новых шин. При старении или других условиях их вредоносное воздействие увеличивается.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Автомобильная шина — часть автомобильного колеса.

