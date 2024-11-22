Статистика ДТП: какие автомобили самые аварийные

Какие автомобили чаще всего попадают в ДТП

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Анализируя статистику ДТП, эксперты пришли к выводу, что владельцы определённых марок автомобилей чаще всего становятся участниками дорожно-транспортных происшествий.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

Audi



Наибольший процент ДТП в России в 2024 году составляют владельцы автомобилей Audi — 13% от общего числа происшествий. Эти автомобили часто оказываются в авариях, однако владельцы Audi со временем становятся более дисциплинированными водителями. После нескольких инцидентов они начинают более осторожно и внимательно подходить к вождению.

BMW



Следующими по частоте попадания в ДТП идут владельцы автомобилей BMW, на долю которых приходится 11,7% всех аварий. Интересно, что несмотря на то, что владельцы BMW сталкиваются с авариями, они продолжают нарушать правила дорожного движения. Это свидетельствует о том, что после нескольких аварий они не сильно меняют свои привычки за рулём, продолжая лихачить.

Mercedes S-Class и Maybach



Самыми аккуратными водителями признаны владельцы автомобилей Mercedes S-Class и Maybach. Это связано с тем, что эти автомобили часто используются для официальных мероприятий и деловых встреч, что требует от водителей большей сдержанности и аккуратности на дороге. Их поведение на дорогах отличается степенностью, что снижает риск возникновения аварий.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

