Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сэкономить на ремонте и снизить счета за коммунальные услуги
Рита Дакота раскрыла, связана ли её операция с желанием похудеть
Тимур Родригез рассказал, что у его бывшей жены появился бойфренд
Самые дешевые и дорогие комнаты на российском рынке в 2024 году
Бывший главред российского Voque назвала двух знаменитостей, которых считает иконами стиля
Керамика, пластик и стекло: какой горшок лучше для растений
Стало известно, какой роскошный подарок на 20-летие получила крёстная дочь Пугачёвой
Татьяна Брухунова рассказала, как рождение дочери изменило её четырёхлетнего сына
Найдите своего идеального гида и путешествие станет незабываемым

Статистика ДТП: какие автомобили самые аварийные

Какие автомобили чаще всего попадают в ДТП
1:32
Авто

Анализируя статистику ДТП, эксперты пришли к выводу, что владельцы определённых марок автомобилей чаще всего становятся участниками дорожно-транспортных происшествий.

Какие автомобили чаще всего попадают в ДТП
Фото: Wikipedia by Alexander Migl, CC BY-SA 4.0

Audi


Наибольший процент ДТП в России в 2024 году составляют владельцы автомобилей Audi — 13% от общего числа происшествий. Эти автомобили часто оказываются в авариях, однако владельцы Audi со временем становятся более дисциплинированными водителями. После нескольких инцидентов они начинают более осторожно и внимательно подходить к вождению.

BMW


Следующими по частоте попадания в ДТП идут владельцы автомобилей BMW, на долю которых приходится 11,7% всех аварий. Интересно, что несмотря на то, что владельцы BMW сталкиваются с авариями, они продолжают нарушать правила дорожного движения. Это свидетельствует о том, что после нескольких аварий они не сильно меняют свои привычки за рулём, продолжая лихачить.

Mercedes S-Class и Maybach


Самыми аккуратными водителями признаны владельцы автомобилей Mercedes S-Class и Maybach. Это связано с тем, что эти автомобили часто используются для официальных мероприятий и деловых встреч, что требует от водителей большей сдержанности и аккуратности на дороге. Их поведение на дорогах отличается степенностью, что снижает риск возникновения аварий.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Туризм
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом Аудио 
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Садоводство, цветоводство
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Дизайн и интерьер
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде Аудио 
Популярное
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде

Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.

Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Влияние катализатора на мощность и расход топлива
Как выбрать причёску, чтобы выглядеть на несколько лет моложе?
Как понять, что Путин не блефует, угрожая ударами Орешника Западу Любовь Степушова Русская эмиграция в Париже: за Гитлера на фронт и в пропаганду  Сергей Лебедев Спаслись ли исполины от Всемирного Потопа Игорь Буккер
Как заставить герань цвести даже зимой: простые секреты ухода
Прогрев мотора без ущерба: что нужно знать водителям
Каким мясом можно и нельзя кормить кошку? Правила питания
Каким мясом можно и нельзя кормить кошку? Правила питания
Последние материалы
Солнечный шторм на подходе: учёные предупреждают о грядущем пике активности светила
Быстро и просто! Как снять акриловые ногти в домашних условиях
Красная рыба: как выбрать безопасный и качественный продукт
В чём скрытая опасность лонг-ковида для здоровья сердца
В ноябре в Театре на Трубной состоится премьера сезона Свадьба Кречинского
Стало известно, за какой гонорар Иван Ургант готов выступить в России в предверии Нового года
Стало известно, почему выросли цены на молоко в России
Лариса Гузеева показала, как отдыхает на Бали с красавцем по имени Сергей
В Москве установится первый снежный покров 23 ноября
Врач Ольга Малиновская рассказала о вреде дубайского шоколада
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.