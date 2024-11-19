Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Несколько способов быстро сжигать жир в домашних условиях
Ваш ковёр останется мягким и пушистым, если чистить его таким образом
Восстановление повреждённых волос с помощью масла авокадо
К Новому году Николай Басков подорожал на 1 миллион рублей
Почему ремонт зимой дешевле? Главные преимущества холодного сезона
Горгонзола: сыр, который укрепляет здоровье и радует вкус
Врачи запретили Бьянке алкоголь из-за увеличенной печени
Пластиковые отходы заблокировали работу ГЭС в Конго
Влияние витамина D на мозг: как его недостаток провоцирует атрофию гиппокампа

Компания CATL из Китая готовит к выпуску батарею, которая сможет держать заряд при низких температурах до -40°C

1:12
Авто

Компания CATL готовится к запуску в производство уникальной натриевой батареи второго поколения, которая сможет сохранять заряд даже при экстремальных температурах до -40°C.

Компания CATL из Китая готовит к выпуску батарею, которая сможет держать заряд при низких температурах до -40°C
Фото: commons.wikimedia. org by Mariordo Mario Roberto Duran Ortiz, CC BY-SA 3.0

Об этом стало известно 18 ноября на Всемирном саммите молодых учёных в Китае, где один из ведущих мировых производителей аккумуляторов для электромобилей поделился планами по массовому производству новой технологии к 2025 году.

Однако на широкомасштабном рынке эти аккумуляторы ожидаются только к 2027 году, сообщает Quto.

В дополнение к способности удерживать заряд при низких температурах, новые аккумуляторы также продемонстрировали значительные улучшения в области безопасности и устойчивости по сравнению с предыдущими моделями.

Основой конструкции этих батарей служат натрий-ионные соединения, обладающие меньшей плотностью энергии по сравнению с актуальными литий-ионными аналогами.

На сегодняшний день затраты на производство натриевых батарей значительно выше, однако ожидается, что с выходом на массовый рынок их стоимость может снизиться.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направ­ле­нии, об­рат­ном на­прав­ле­нию то­ка при раз­ря­де.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком
Деревья и кустарники
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком Аудио 
Основатель CATL Робин Цзэн об Илоне Маске — много пустых обещаний, не разбирается в производстве аккумуляторов
Авто
Основатель CATL Робин Цзэн об Илоне Маске — много пустых обещаний, не разбирается в производстве аккумуляторов Аудио 
Почему вишня не приносит хороший урожай и как это исправить
Садоводство, цветоводство
Почему вишня не приносит хороший урожай и как это исправить Аудио 
Популярное
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком

Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, известная своим уникальным вкусом и богатством витаминов.

Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
Основатель CATL Робин Цзэн об Илоне Маске — много пустых обещаний, не разбирается в производстве аккумуляторов
Необычный и вкусный вариант начинки для блинов, которая нравится даже детям
Лондоны-Парижи смазали лыжи. Почему Запад дал задний ход в истории с ударами вглубь России Дмитрий Плотников План внутренней стойкости Украины Зеленский представит в Раде. О чём речь? Любовь Степушова 6 вариантов, 2 ядерных: чем и как Россия ответит на удары ATACMS и Scalp Олег Володин
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Правда ли, что после стерилизации у кошек и котов всегда появляется пузо?
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Последние материалы
Влияние витамина D на мозг: как его недостаток провоцирует атрофию гиппокампа
Жёлтый цвет станет изюминкой вашего интерьера, если использовать его правильно
Почему нельзя просто отправить мусор на Солнце
Секрет урожая: почему стоит удобрять огурцы золой
Заботимся о здоровье кота: правильный способ давать лекарства
Пьём воду и худеем: эксперты рассказали, как пить воду в течение дня
Что нужно знать при выборе резинки для волос?
Лимонное печенье без пшеничной муки обладает фантастическим вкусом и просто готовится
Белокрылка больше не проблема: 7 действенных методов
Российский суд постановил взыскать с группы Rammstein 638 тысяч евро
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.