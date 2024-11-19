Компания CATL из Китая готовит к выпуску батарею, которая сможет держать заряд при низких температурах до -40°C

Компания CATL готовится к запуску в производство уникальной натриевой батареи второго поколения, которая сможет сохранять заряд даже при экстремальных температурах до -40°C.
Об этом стало известно 18 ноября на Всемирном саммите молодых учёных в Китае, где один из ведущих мировых производителей аккумуляторов для электромобилей поделился планами по массовому производству новой технологии к 2025 году.
Однако на широкомасштабном рынке эти аккумуляторы ожидаются только к 2027 году, сообщает Quto.
В дополнение к способности удерживать заряд при низких температурах, новые аккумуляторы также продемонстрировали значительные улучшения в области безопасности и устойчивости по сравнению с предыдущими моделями.
Основой конструкции этих батарей служат натрий-ионные соединения, обладающие меньшей плотностью энергии по сравнению с актуальными литий-ионными аналогами.
На сегодняшний день затраты на производство натриевых батарей значительно выше, однако ожидается, что с выходом на массовый рынок их стоимость может снизиться.
Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направлении, обратном направлению тока при разряде.
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