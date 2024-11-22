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Как защитить себя от обмана при обслуживании автомобиля на СТО

Как защитить себя от обмана на станции техобслуживания
1:58
Авто

На станциях техобслуживания (СТО) владельцы автомобилей нередко становятся жертвами недобросовестных мастеров. Это особенно касается владельцев автомобилей с пробегом, а также тех, кто проходит гарантийное обслуживание. Чтобы избежать обмана, стоит знать несколько советов, которые помогут защитить себя.

Как защитить себя от обмана на станции техобслуживания
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Несоответствующая диагностика


Если клиент не знает алгоритм проведения ремонта и не присутствует в ремонтной зоне, есть риск того, что мастера умышленно проведут неправильную диагностику. В таком случае вам могут навязать ненужные детали и работы. Чтобы избежать этого, всегда требуйте провести дополнительную диагностику, а если мастер отказывается, не стесняйтесь обратиться к другому специалисту.

Неполная замена масла


Очень часто на СТО экономят на замене масла, устраняя только часть отработанного масла, что может привести к серьёзным последствиям для двигателя. Рекомендуется присутствовать при замене масла или привозить с собой канистру нового масла, чтобы убедиться в полноте процедуры.

Искусственное создание неисправностей


Некоторые механики во время планового техобслуживания искусственно создают неисправности, чтобы предложить владельцу автомобиля дорогие запчасти и работы. Например, замена свечей зажигания может привести к более дорогому ремонту. Чтобы избежать такой ситуации, всегда проверяйте состояние старых свечей перед тем, как соглашаться на покупку новых.

Обращение к проверенным специалистам


Чтобы минимизировать риски обмана, лучше обращаться к проверенным и надёжным специалистам. Вы можете взять с собой на СТО профессионала, который будет готов выявить попытки обмана со стороны сотрудников. Также можно провести предварительную диагностику в другом месте, а затем отправиться на ремонт с уже полученными результатами.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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