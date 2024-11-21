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Какие позы в автомобиле могут стать причиной серьёзных травм

Опасные позы в автомобиле, которые могут привести к травмам
1:39
Авто

Автомобиль — это транспортное средство, предназначенное для удобного передвижения, но не все позы в нём являются безопасными и комфортными. Некоторые варианты расположения в автомобиле могут привести к неприятным последствиям, особенно в случае аварии. Эксперты перечислили несколько наименее удачных вариантов посадки.

Опасные позы в автомобиле, которые могут привести к травмам
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Ноги на переднюю панель


Хотя такая поза может казаться удобной для дальних поездок, когда ноги не затекают и не немеют, она опасна в случае аварии. При срабатывании подушки безопасности ноги окажутся в непосредственной близости от неё, что может привести к серьёзным травмам. Более того, резкое торможение автомобиля может также нанести вред пассажиру, находящемуся в такой позе.

Полулёжа в кресле


Многие водители и пассажиры могут почувствовать расслабление, сидя полулёжа, однако это не лучшая поза для внимания и сосредоточенности, особенно для водителя. Такая поза может ослабить реакцию и снизить способность вовремя среагировать на дорожные условия. Кроме того, пассажир в этой позе может неправильно разместить ремень безопасности, что увеличивает риск травм.

Слишком близкое расположение сиденья к передней панели


Когда сиденье слишком близко расположено к передней панели, в случае аварии это может стать причиной более серьёзных травм. Наиболее безопасным считается установление сиденья на комфортное расстояние, которое позволяет водителю свободно контролировать машину и быть в случае необходимости готовым к быстрой реакции.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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