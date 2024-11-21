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10 взрывоопасных деталей автомобиля: что может угрожать вашей безопасности

10 самых опасных деталей автомобиля, которые могут взорваться
2:06
Авто

Несмотря на значительные достижения в области технологий, некоторые детали современных автомобилей остаются потенциально опасными и могут вызвать самопроизвольный взрыв. Даже в новых моделях транспортных средств существует ряд взрывоопасных элементов, которые требуют особого внимания.

10 самых опасных деталей автомобиля, которые могут взорваться
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Масляный фильтр


Масляный фильтр может стать источником взрыва, если он изготовлен из некачественных материалов. Под высоким давлением фильтр может разорваться по шву, что приведёт к опасности.

Аккумулятор


Аккумулятор выделяет водород во время зарядки, что делает его потенциально опасным. Водителям рекомендуется быть осторожными при "прикуривании", чтобы избежать взрыва.

Шина


Перекаченные шины могут лопнуть, что приводит к внезапному взрыву. Это особенно опасно при высоких скоростях или в условиях сильной жары.

Лампы светотехники


В редких случаях может произойти взрыв лампы в автомобиле. Хотя это явление стало значительно реже, всё же стоит быть внимательным.

Глушитель


Глушитель может стать причиной взрыва из-за воспламенения испарившегося топлива, особенно если в системе есть неисправности или загрязнения.

Подушка безопасности


Подушка безопасности должна срабатывать только в случае аварии, но иногда может сработать самопроизвольно, создавая угрозу для водителя и пассажиров.

Преднатяжители ремней безопасности


Эти устройства также могут сработать в самый неподходящий момент, если есть технические неисправности, что приведёт к травмам.

Огнетушитель


Неисправный огнетушитель, если он подвергнется сильному механическому воздействию или неправильному хранению, может взорваться.

Газовый баллон


Баллоны с газом, если они повреждены или неправильно использованы, могут стать причиной взрыва, особенно при высоких температурах.

Газовая зажигалка


Зажигалки, особенно если они были повреждены, могут взорваться из-за перегрева или неправильного использования.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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