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В России на трассах появились инновационные барьеры в виде бочонков — они вращающиеся

Авто

"Автодор" внедрил на своих трассах инновационные барьеры, которые можно увидеть на перекрестке Центральной кольцевой автодороги и трассы М-1 "Беларусь", сообщает Quto.

В России на трассах появились инновационные барьеры в виде бочонков — они вращающиеся
Фото: ГК Автодор is licensed under Free More info

Эти современные конструкции состоят из вращающихся пенополиуретановых бочонков, удерживающей рамы и прочных опор. При столкновении бочонки начинают вращаться, что позволяет перенаправить движение автомобиля и рассеивает силу удара. 

Известно, что данное ограждение способно выдерживать значительные удары, эквивалентные столкновению с автобусом весом 15 тонн при скорости 74 км/ч. Оно выполнено в ярком желтом цвете и дополнительно оснащено светоотражающими полосами, что обеспечивает его хорошую видимость.

Использование этих "бочонков" существенно снижает риск получения травм как водителями, так и пассажирами. К тому же один из их важных плюсов заключается в уменьшении расходов на восстановление таких конструкций после мелких аварий.

Уточнения

Барьер — физическое препятствие на пути.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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