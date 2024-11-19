"Автодор" внедрил на своих трассах инновационные барьеры, которые можно увидеть на перекрестке Центральной кольцевой автодороги и трассы М-1 "Беларусь", сообщает Quto.
Эти современные конструкции состоят из вращающихся пенополиуретановых бочонков, удерживающей рамы и прочных опор. При столкновении бочонки начинают вращаться, что позволяет перенаправить движение автомобиля и рассеивает силу удара.
Известно, что данное ограждение способно выдерживать значительные удары, эквивалентные столкновению с автобусом весом 15 тонн при скорости 74 км/ч. Оно выполнено в ярком желтом цвете и дополнительно оснащено светоотражающими полосами, что обеспечивает его хорошую видимость.
Использование этих "бочонков" существенно снижает риск получения травм как водителями, так и пассажирами. К тому же один из их важных плюсов заключается в уменьшении расходов на восстановление таких конструкций после мелких аварий.
Барьер — физическое препятствие на пути.
Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, известная своим уникальным вкусом и богатством витаминов.