В каких случаях следует избегать буксировки автомобиля

Не буксируйте автомобили с повреждениями тормозов, рулевого или АКПП

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Некоторые автомобилисты не всегда знают правила эксплуатации своих машин в случае поломки, что может привести к серьёзным последствиям для транспортного средства. Важно помнить, что при некоторых неисправностях автомобили не следует брать на буксир, чтобы не ухудшить их состояние.

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Повреждения тормозной или рулевой системы



Если автомобиль имеет повреждения в тормозной или рулевой системах, его категорически нельзя буксировать. Такие неисправности делают транспортное средство неуправляемым, что представляет серьёзную опасность на дороге. В данном случае перемещать автомобиль можно только с помощью эвакуатора.

Поломка автомобилей с АКПП



Если автомобиль оснащён автоматической коробкой передач (АКПП), а двигатель не запускается, то буксировка такого автомобиля может привести к дополнительным повреждениям. Без работы двигателя механизмы коробки передач не получают смазки, что может привести к дорогостоящему ремонту. Поэтому буксировка автомобилей с АКПП не рекомендуется, если нет возможности запустить двигатель.

Автомобили с полным приводом



Автомобили с полным приводом тоже не следует буксировать на дальние расстояния. Буксировка может привести к повреждению муфты или кардана. Если транспортировка необходима, её следует ограничить 5-10 километрами, независимо от типа трансмиссии.

Погодные факторы



Не стоит забывать, что погодные условия также могут повлиять на правильность буксировки. Например, при сильных морозах или дождливой погоде буксировка может быть сложной или даже опасной для автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

