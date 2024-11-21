Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как гибриды койотов, волков и собак завоевывают городские джунгли
Почему народные рецепты не могут заменить профессиональные средства для волос
Как очистить разделочную доску и руки после работы со свеклой
Вторичный рынок обожает белые машины: причины популярности
В Нигерии нефтеперерабатывающий завод начал производить бензин и продавать его внутри страны
Горькие огурцы? Узнайте, как предотвратить эту проблему
Почему важно следовать советам автопроизводителей при выборе масла для нового авто
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Верни свои колени в строй! Эффективные упражнения для восстановления после растяжения

В каких случаях следует избегать буксировки автомобиля

Не буксируйте автомобили с повреждениями тормозов, рулевого или АКПП
1:45
Авто

Некоторые автомобилисты не всегда знают правила эксплуатации своих машин в случае поломки, что может привести к серьёзным последствиям для транспортного средства. Важно помнить, что при некоторых неисправностях автомобили не следует брать на буксир, чтобы не ухудшить их состояние.

Не буксируйте автомобили с повреждениями тормозов, рулевого или АКПП
Фото: freepik.com by wirestock

Повреждения тормозной или рулевой системы


Если автомобиль имеет повреждения в тормозной или рулевой системах, его категорически нельзя буксировать. Такие неисправности делают транспортное средство неуправляемым, что представляет серьёзную опасность на дороге. В данном случае перемещать автомобиль можно только с помощью эвакуатора.

Поломка автомобилей с АКПП


Если автомобиль оснащён автоматической коробкой передач (АКПП), а двигатель не запускается, то буксировка такого автомобиля может привести к дополнительным повреждениям. Без работы двигателя механизмы коробки передач не получают смазки, что может привести к дорогостоящему ремонту. Поэтому буксировка автомобилей с АКПП не рекомендуется, если нет возможности запустить двигатель.

Автомобили с полным приводом


Автомобили с полным приводом тоже не следует буксировать на дальние расстояния. Буксировка может привести к повреждению муфты или кардана. Если транспортировка необходима, её следует ограничить 5-10 километрами, независимо от типа трансмиссии.

Погодные факторы


Не стоит забывать, что погодные условия также могут повлиять на правильность буксировки. Например, при сильных морозах или дождливой погоде буксировка может быть сложной или даже опасной для автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы
Наука и техника
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы Аудио 
Как заставить герань цвести даже зимой: простые секреты ухода
Садоводство, цветоводство
Как заставить герань цвести даже зимой: простые секреты ухода Аудио 
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Дизайн и интерьер
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде Аудио 
Популярное
Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет

Специалисты рекомендуют избегать обратных отжиманий от скамьи, тяги штанги и тяги верхнего блока за голову. Вместо этого рекомендуется заменить последние упражнения на тягу верхнего блока к груди.

Какие упражнения стоит избегать мужчинам старше 50 лет
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
После признаний Муцениеце ошибок в воспитании сына Прилучный показал, как проводит с ним время
Продюсер Вадим Цыганов объяснил, чем плох образ и псевдоним певца Шамана
Рейтинг автомобилей с самым высоким расходом моторного масла
Русская белая эмиграция с Гитлером и против Гитлера Сергей Лебедев Кремль держит паузу, ударив по Южмашу баллистикой. Паника у противника растёт Любовь Степушова Гладиатор II: историки о судьбе реальных римских правителей, показанных в фильме Игорь Буккер
Малежик предположил, что Газманову сложно пережить популярность певца Шамана
Как вымирает когда-то самый популярный язык Европы
Бузова призналась, что по-настоящему влюблена в Олега Майами
Бузова призналась, что по-настоящему влюблена в Олега Майами
Последние материалы
Как гибриды койотов, волков и собак завоевывают городские джунгли
Почему народные рецепты не могут заменить профессиональные средства для волос
Русская белая эмиграция с Гитлером и против Гитлера
Как очистить разделочную доску и руки после работы со свеклой
Вторичный рынок обожает белые машины: причины популярности
В Нигерии нефтеперерабатывающий завод начал производить бензин и продавать его внутри страны
Горькие огурцы? Узнайте, как предотвратить эту проблему
Почему важно следовать советам автопроизводителей при выборе масла для нового авто
Кремль держит паузу, ударив по Южмашу баллистикой. Паника у противника растёт
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.