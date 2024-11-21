Почему не стоит заправляться без предварительной оплаты

Почему не стоит вставлять пистолет ТРК до оплаты на АЗС

1:28 Your browser does not support the audio element. Авто

Не все водители знают, почему важно не вставлять пистолет ТРК (топливораздаточной колонки) в горловину бака до оплаты на автозаправочной станции (АЗС).

Фото: wikimedia.org by Rama, CC BY 2.0

Сложность возникает из-за того, что на некоторых АЗС действует система предоплаты, а на других — оплата по факту. Разница в этих системах может вызвать путаницу, если водитель не понимает, как работает заправка на конкретной станции.

Например, если необходимо заправить бак на 40%, важно заранее выяснить, как осуществляется оплата на АЗС. Часто на таких заправках вывешиваются заметные стикеры с информацией о системе оплаты, что помогает избежать недоразумений.

Если такая информация не указана, не стоит вставлять пистолет в горловину бака и фиксировать курок пистолета ТРК до оплаты. Ничего страшного не произойдёт, но есть риск, что в процессе заправки водитель не уложится в нужную сумму, когда бак наполнится полностью.

На некоторых АЗС можно заплатить позже, в течение нескольких дней после заправки, однако в других случаях может потребоваться оставить залог, например, в виде документов или гаджетов, которые гарантируют оплату.

Чтобы избежать неприятных ситуаций на незнакомых АЗС, лучше следовать простому правилу — вставлять пистолет в бак только после того, как вы произвели оплату у кассира.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).

