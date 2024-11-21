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5 автомобилей с самыми комфортабельными салонами

Рейтинг автомобилей с самыми комфортными салонами
1:48
Авто

Составлен рейтинг автомобилей с самыми комфортабельными салонами, в который вошли транспортные средства с относительно невысокой стоимостью. Составляя список, мы акцентировали внимание на внутреннем дизайне автомобилей, не учитывая экстерьер.

Рейтинг автомобилей с самыми комфортными салонами
Фото: flickr.com by loubeat, CC BY 2.0

Genesis G70


На первом месте — компактный автомобиль Genesis G70, который производится южнокорейской корпорацией Hyundai Motor. Салон автомобиля привлекает хорошей сочетаемостью различных материалов, таких как кожа, резина и металл, что создаёт комфортную и стильную атмосферу для водителя и пассажиров.

Hyundai Sonata 2020


Вторую позицию занимает ещё один автомобиль южнокорейского производства — переднеприводный седан Hyundai Sonata 2020. Салон автомобиля высоко оценили за качественные дисплеи, которые удобно расположены и предоставляют водителю и пассажирам доступ к современным мультимедийным возможностям.

Jeep Gladiator


На третьем месте — пикап Jeep Gladiator. Его салон отличается высоким качеством используемых материалов, а также продвинутой мультимедийной системой, которая предоставляет множество удобных функций для водителя.

Kia Telluride


В шаге от тройки лидеров находится внедорожник Kia Telluride. Салон этого автомобиля оснащён креслами, обтянутыми кожей Nappa, что обеспечивает высокий уровень комфорта для всех пассажиров.

Lincoln Corsair


Закрывает список внедорожник Lincoln Corsair. Салон этого автомобиля охарактеризован как "роскошный", что подчёркивает премиальность и высокий уровень удобства при поездках.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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