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Самый большой внедорожник в мире — осталось всего два экземпляра

1:11
Авто

В настоящее время сохранилось лишь два действующих экземпляра, и оба из них близки к статусу музейных экспонатов.

Самый большой внедорожник в мире — осталось всего два экземпляра
Фото: Автовод со стажем is licensed under Free More info

При более внимательном рассмотрении возникает первый вопрос: зачем понадобился такой громоздкий транспорт? Внешний вид этого внедорожника, а точнее, вездехода-амфибии, в значительной степени напоминает лоцманский катер, чем обычное транспортное средство.

Это удивительное изобретение называется LARC LX 52 и принадлежит одному из крупнейших музеев внедорожников в Объединенных Арабских Эмиратах. Этот раритет, вероятно, со времен Корейской или Вьетнамской войны.

Размеры внушительны: длина достигает 19 метров, ширина — около 7 метров, а высота составляет 5,6 метра. Вес вездехода-амфибии — 80 тонн, а его грузоподъемность колеблется от 100 до 120 тонн при движении по относительно ровной и гладкой поверхности.

Этот вездеход также способен транспортировать примерно 200 человек с амуницией и снаряжением по водным просторам.

Уточнения

Вездеход — наземное транспортное средство высокой проходимости для передвижения по пересечённой местности, и в условиях отсутствия дорог.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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