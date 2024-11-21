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Самые надёжные внедорожники с пробегом более 300 тыс. км

15 автомобилей, которые могут пройти 300 тысяч километров
3:20
Авто

Специалисты составили рейтинг самых надёжных автомобилей, которые могут без проблем преодолеть пробег свыше 300 тысяч километров. Для создания списка было проанализировано состояние более 15 миллионов автомобилей.

Toyota Land Cruiser


На первом месте — вседорожник Toyota Land Cruiser. Более 15% автомобилей этой модели имеют пробег свыше 320 тысяч километров. Однако результат может быть частично объяснён ограниченным количеством таких автомобилей на рынке — в 2024 году в России было куплено около 3,5 тысячи экземпляров. Автомобиль оснащён двигателем объёмом от 3,4 до 5,7 литра, мощностью от 98 до 381 л. с.

Toyota Sequoia


Второе место занимает Toyota Sequoia, полноразмерный внедорожник, который смог преодолеть более 300 тысяч километров пробега в 10% случаев. Этот автомобиль оборудован 4,6-5,7-литровым двигателем мощностью от 240 до 381 л. с.

Ford Expedition


На третьей позиции — внедорожник Ford Expedition с показателем надёжности 5,2%. Автомобиль оснащён мотором объёмом от 4,6 до 5,4 литра, мощностью от 215 до 260 л. с.

Chevrolet Suburban


В четвёрке лидеров — Chevrolet Suburban. Эта модель имеет показатель надёжности 4,9%. Автомобиль оснащён двигателем объёмом от 5,3 до 6,0 литра, мощностью от 295 до 355 л. с.

Toyota Highlander Hybrid


Пятую строчку занимает кроссовер Toyota Highlander Hybrid, который способен преодолеть 300 тысяч километров в 4,2% случаев. Он оснащён двигателем объёмом от 2,4 до 3,5 литра, мощностью от 155 до 295 л. с.

Chevrolet Tahoe


На шестом месте — полноразмерный внедорожник Chevrolet Tahoe, у которого 4% экземпляров имеют пробег свыше 320 тысяч километров.

GMC Yukon XL


Следом идёт модель GMC Yukon XL с показателем надёжности в 4,1%.

В топ-10 также вошли: Toyota 4Runner (3,9%), GMC Yukon (3,2%) и Honda Ridgeline (3%).

11-15 места:
11. Toyota Tundra — 2,9%
12. Honda Odyssey — 2,7%
13. Toyota Avalon — 2,6%
14. Lincoln Navigator — 2,6%
15. Toyota Tacoma — 2,5%

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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