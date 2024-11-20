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7 вредных привычек водителей, которые могут привести к неприятностям

Вредные привычки водителей, которые создают проблемы на дороге
2:33
Авто

Водители часто сталкиваются с привычками, которые не только вредят их безопасности, но и создают неудобства на дороге. Эксперты выделили самые вредные из них, которые существенно осложняют жизнь на дорогах.

Вредные привычки водителей, которые создают проблемы на дороге
Фото: flickr.com by Daniel Ramirez, CC BY 2.0

"Паутина" из проводов


Одной из самых распространённых проблем является беспорядочная сеть проводов, которая обычно тянется к прикуривателю или разветвителю. Это часто включает в себя подключения смартфона, видеорегистратора, навигатора, радара и других устройств. Такой беспорядок не только отвлекает водителя от дороги, но и может ухудшить обзор, что создаёт угрозу безопасности.

Хаос с полезными мелочами


Мелкие вещи, такие как зажигалки, мультитулы, отвёртки, ручки, блокноты и другие предметы, часто оставляются возле селектора коробки передач или на сиденьях. Этот беспорядок может стать поводом для того, чтобы злоумышленники вскрыли автомобиль и забрали что-то ценное.

Неграмотное поведение на дороге


Попытки водителей-тихоходов занимать левый ряд без веской причины создают проблемы на многополосных дорогах. Это сопровождается нервозностью и гневными комментариями от тех, кто едет с превышением скорости, что ухудшает дорожную атмосферу.

Заказ еды на заправке


Когда водители заезжают на заправку, чтобы заказать кофе или купить еду, они могут создать неудобства для других. Ожидание в очереди может задерживать тех, кто торопится, что часто бывает очень раздражающим для других водителей. Рекомендуется отогнать машину от колонки перед покупкой еды или напитков.

Злоупотребление системой автозапуска


Частое использование системы автозапуска может создать дополнительные проблемы, так как двигатель работает, а водитель не всегда рядом. Это может вызвать дополнительные нагрузки на систему и увеличить расход топлива.

Непристёгнутые пассажиры и водитель


Ещё одной вредной привычкой является езда без пристёгнутого ремня безопасности, как для водителя, так и для пассажиров. Это серьёзно повышает риск травм в случае аварии.

Провокации на дороге


Несмотря на знание ПДД, некоторые водители пытаются проучить других на дороге, устраивая провокации. Это не только опасно, но и приводит к эскалации конфликтов, создавая дополнительную угрозу для всех участников движения.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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