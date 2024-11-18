Он отказался навсегда от личного авто и вот почему

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Существует мнение, что успешный и знаменитый человек обязательно должен иметь собственный автомобиль.

Фото: unsplash.com by Фаррел Нобель, CC0

Однако даже в современном мире можно встретить таких звезд, которые пользуются общественным транспортом.

Киану Ривз, один из самых известных и высокооплачиваемых актеров, славится своей скромностью и простотой. Он сознательно решил отказаться от личного автомобиля, так как считает, что выхлопные газы негативно влияют на озоновый слой.

Актер строит пешие маршруты, либо предпочитает передвигаться на общественном транспорте, а сэкономленные средства направляет на благотворительные проекты (около 70% гонорара за "Матрицу") пожертвовал на изучение рака), экологические инициативы и защиту прав животных.

Уточнения