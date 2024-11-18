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Он отказался навсегда от личного авто и вот почему

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Авто

Существует мнение, что успешный и знаменитый человек обязательно должен иметь собственный автомобиль.

Он отказался навсегда от личного авто и вот почему
Фото: unsplash.com by Фаррел Нобель, CC0

Однако даже в современном мире можно встретить таких звезд, которые пользуются общественным транспортом. 

Киану Ривз, один из самых известных и высокооплачиваемых актеров, славится своей скромностью и простотой. Он сознательно решил отказаться от личного автомобиля, так как считает, что выхлопные газы негативно влияют на озоновый слой.

Актер строит пешие маршруты, либо предпочитает передвигаться на общественном транспорте, а сэкономленные средства направляет на благотворительные проекты (около 70% гонорара за "Матрицу") пожертвовал на изучение рака), экологические инициативы и защиту прав животных.

Уточнения

Озо́новый слой — часть стратосферы на высоте от 20 до 40 км (в тропических широтах 25—30 км, в умеренных 20—25, в полярных 15—20) с наибольшим содержанием озона (вещества, молекула которого состоит из трёх атомов кислорода, O3), образующегося в результате воздействия УФ-излучения Солнца на молекулярный кислород (O2).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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