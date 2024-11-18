Существует мнение, что успешный и знаменитый человек обязательно должен иметь собственный автомобиль.
Однако даже в современном мире можно встретить таких звезд, которые пользуются общественным транспортом.
Киану Ривз, один из самых известных и высокооплачиваемых актеров, славится своей скромностью и простотой. Он сознательно решил отказаться от личного автомобиля, так как считает, что выхлопные газы негативно влияют на озоновый слой.
Актер строит пешие маршруты, либо предпочитает передвигаться на общественном транспорте, а сэкономленные средства направляет на благотворительные проекты (около 70% гонорара за "Матрицу") пожертвовал на изучение рака), экологические инициативы и защиту прав животных.
Озо́новый слой — часть стратосферы на высоте от 20 до 40 км (в тропических широтах 25—30 км, в умеренных 20—25, в полярных 15—20) с наибольшим содержанием озона (вещества, молекула которого состоит из трёх атомов кислорода, O3), образующегося в результате воздействия УФ-излучения Солнца на молекулярный кислород (O2).
Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, известная своим уникальным вкусом и богатством витаминов.