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Как распознать поломку автомобиля по странным звукам и запахам

Ваш автомобиль даёт сигналы о поломке — какие признаки не стоит игнорировать
2:52
Авто

Иногда автомобиль может подсказывать своему владельцу о предстоящей поломке через различные симптомы. Чтобы сэкономить на визитах в автосервис, важно научиться распознавать, что пытается сказать машина. Вот несколько ситуаций, на которые стоит обратить внимание:

Ваш автомобиль даёт сигналы о поломке — какие признаки не стоит игнорировать
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Странный "шлёпающий" звук


Если при движении появляется такой звук, это может сигнализировать об износе покрышек или расслоении корда. Это может быть результатом неправильной эксплуатации или заводского брака. В таком случае лучше плавно снизить скорость и остановиться без резкого торможения. Если удастся выявить причину, достаточно будет заменить колесо, иначе потребуется помощь шиномонтажа.

Сладковатый запах в салоне


Этот запах может свидетельствовать о проблемах в системе охлаждения, таких как неисправности помпы, патрубков или радиатора. Игнорирование проблемы может привести к перегреву двигателя и более серьёзным поломкам.

Лужи под автомобилем


Яркие радужные или тёмные пятна на асфальте могут быть симптомами различных утечек. Бесцветная лужа — это, скорее всего, конденсат. Красная жидкость указывает на утечку из коробки передач, чёрная или тёмно-коричневая — на утечку масла. Радужные жирные пятна — это утечка топлива.

Скулящий визг при работе двигателя


Этот звук может означать износ ремней, которые отвечают за работу множества других механизмов автомобиля. Стоит обратить внимание на их состояние и заменить вовремя.

Металлический скрежет при нажатии на тормоза


Если скрежет возникает при торможении, это может быть связано с износом тормозных колодок. Если вовремя не заменить колодки, они будут тереться о стальной диск, что приведёт к дополнительным повреждениям и необходимости менять не только колодки, но и тормозной диск. Иногда такой звук может быть вызван попаданием камня в колодки или износом подшипника.

Шум из-за дыр в глушителе


Игнорирование дыр в глушителе может привести к усилению вибрации и образованию шлейфа выхлопных газов.

Хруст при переключении передач


Хруст при переходе на пониженную или повышенную передачу в области коробки передач может свидетельствовать об износе синхронизаторов. Хотя ситуация не критична, откладывать визит в сервис не стоит.

Машина ведёт в сторону на ровной дороге


Если автомобиль начинает тянуть в одну сторону при движении по прямой, это может быть связано с проблемами в ходовой части, такими как повреждение рулевых тяг, шаровых опор или износ покрышек. Также причиной может быть разное давление в шинах или неотрегулированный развал-схождение.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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