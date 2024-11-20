Как распознать поломку автомобиля по странным звукам и запахам

Ваш автомобиль даёт сигналы о поломке — какие признаки не стоит игнорировать

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Иногда автомобиль может подсказывать своему владельцу о предстоящей поломке через различные симптомы. Чтобы сэкономить на визитах в автосервис, важно научиться распознавать, что пытается сказать машина. Вот несколько ситуаций, на которые стоит обратить внимание:

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Странный "шлёпающий" звук



Если при движении появляется такой звук, это может сигнализировать об износе покрышек или расслоении корда. Это может быть результатом неправильной эксплуатации или заводского брака. В таком случае лучше плавно снизить скорость и остановиться без резкого торможения. Если удастся выявить причину, достаточно будет заменить колесо, иначе потребуется помощь шиномонтажа.

Сладковатый запах в салоне



Этот запах может свидетельствовать о проблемах в системе охлаждения, таких как неисправности помпы, патрубков или радиатора. Игнорирование проблемы может привести к перегреву двигателя и более серьёзным поломкам.

Лужи под автомобилем



Яркие радужные или тёмные пятна на асфальте могут быть симптомами различных утечек. Бесцветная лужа — это, скорее всего, конденсат. Красная жидкость указывает на утечку из коробки передач, чёрная или тёмно-коричневая — на утечку масла. Радужные жирные пятна — это утечка топлива.

Скулящий визг при работе двигателя



Этот звук может означать износ ремней, которые отвечают за работу множества других механизмов автомобиля. Стоит обратить внимание на их состояние и заменить вовремя.

Металлический скрежет при нажатии на тормоза



Если скрежет возникает при торможении, это может быть связано с износом тормозных колодок. Если вовремя не заменить колодки, они будут тереться о стальной диск, что приведёт к дополнительным повреждениям и необходимости менять не только колодки, но и тормозной диск. Иногда такой звук может быть вызван попаданием камня в колодки или износом подшипника.

Шум из-за дыр в глушителе



Игнорирование дыр в глушителе может привести к усилению вибрации и образованию шлейфа выхлопных газов.

Хруст при переключении передач



Хруст при переходе на пониженную или повышенную передачу в области коробки передач может свидетельствовать об износе синхронизаторов. Хотя ситуация не критична, откладывать визит в сервис не стоит.

Машина ведёт в сторону на ровной дороге



Если автомобиль начинает тянуть в одну сторону при движении по прямой, это может быть связано с проблемами в ходовой части, такими как повреждение рулевых тяг, шаровых опор или износ покрышек. Также причиной может быть разное давление в шинах или неотрегулированный развал-схождение.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

