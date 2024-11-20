Как правильно буксировать автомобиль с АКПП и избежать дорогостоящего ремонта

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Владелец автомобиля может столкнуться с необходимостью буксировки своего транспортного средства, будь то до ближайшей СТО или с помощью эвакуатора. Особенно важно знать, как правильно буксировать автомобили с автоматической коробкой передач (АКПП), чтобы избежать повреждений.

Чтобы приступить к буксировке автомобиля с АКПП, даже если двигатель работает, нужно перевести коробку передач в режим "N" (нейтраль). В этом случае механизм не активирует стопоры, которые удерживают автомобиль в неподвижном состоянии. Ведущие колёса вращаются, а повреждения трансмиссии исключаются.

Однако буксировка машины с АКПП требует особого внимания, потому что в отличие от механических коробок, в автоматической трансмиссии АТФ-жидкость подаётся под высоким давлением насосом. Во время буксировки насос не может обеспечить нужное давление в системе, что приводит к недостаточному смазыванию и охлаждению трансмиссии, особенно в случае трения.

Если есть возможность запустить двигатель, это поможет восстановить нормальное давление в системе и улучшить циркуляцию жидкости, что решит проблемы с охлаждением и смазыванием. В случае невозможности запустить двигатель, важно оставить зажигание включённым, чтобы избежать блокировки руля, но при этом на систему будет оказываться повышенная нагрузка.

Некоторые производители автомобилей разрешают управление электроникой коробки передач только при заведённом двигателе. Поэтому владельцам автомобилей с АКПП рекомендуется изучить руководство, чтобы понять, как перевести трансмиссию в нейтраль вручную, возможно, с использованием специальных кнопок или деблокираторов.

Кроме того, стоит помнить, что полноценное смазывание и охлаждение трансмиссионного масла при буксировке невозможно. Для предотвращения перегрева и серьёзных поломок АКПП важно соблюдать ограничения по скорости. Производители автомобилей с АКПП обычно рекомендуют не буксировать машины быстрее 40 км/ч, но специалисты советуют ещё более осторожный подход — скорость не более 15-20 км/ч, чтобы избежать повреждений коробки передач.

Лучшим вариантом для владельцев автомобилей с автоматической трансмиссией будет помощь эвакуатора. Несмотря на все рекомендации, буксировка такого автомобиля на тросе всегда сопряжена с риском поломок. Если же буксировка необходима, важно соблюдать нейтральный режим коробки передач, запускать двигатель при возможности и ограничивать скорость до 15-20 км/ч.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Буксиро́вка — передвижение недействующего или безмоторного транспортного средства, несамоходных машин и прицепов, барж, планёров, самолётов на аэродромах и тому подобное с помощью другого транспортного средства.

