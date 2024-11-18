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Трассу от Краснодара до Крымского моста запустят до конца 2024 года

1:00
Авто

Трасса, соединяющая Краснодар с Крымским мостом, будет открыта для движения до конца текущего года.

Трассу от Краснодара до Крымского моста запустят до конца 2024 года
Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор, CC BY 4.0

Этот проект является частью федеральной программы "Развитие федеральной магистральной сети", реализуемой в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", сообщает "Российская газета" со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

В настоящее время строители завершают работы по этому проекту. К концу года планируется ввести в эксплуатацию около 130 км высокоскоростного участка.

Дорога будет иметь четыре полосы движения и не будет оснащена светофорами.

Марат Хуснуллин также сообщил о работах по строительству автотрассы вдоль Азовского моря. Эта дорога, проходящая от старой границы России в районе Таганрога до Мариуполя, также будет четырехполосной.

Вице-премьер подтвердил окончательную трассировку обхода Мариуполя.

Уточнения

Автомагистра́ль автостра́да, трасса — дорога для скоростного движения автомобилей, не имеющая одноуровневых пересечений с другими дорогами, железнодорожными или трамвайными путями, пешеходными или велосипедными дорожками.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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