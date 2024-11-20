Рейтинг автомобилей с самым высоким расходом моторного масла

Эти двигатели заставляют водителей возить с собой масло

2:20 Your browser does not support the audio element. Авто

Высокий расход моторного масла — это проблема, с которой сталкиваются владельцы многих современных автомобилей. При этом водителям приходится постоянно следить за уровнем масла, чтобы избежать повреждений двигателя. Проблема становится особенно актуальной, если автолюбитель не уделяет должного внимания обслуживанию двигателя.

Фото: sigaus. es by SIGAUS, CC BY-SA 4.0

Мы составили топ-3 автомобильных моторов, для которых характерен повышенный расход масла, а такие двигатели получили название "масложоры".

EA 888 GEN2



Первое место по расходу масла занимает двигатель EA 888 GEN2, который часто встречается в автомобилях марок Volkswagen и Audi. Это один из самых известных "масложоров". Расход масла можно уменьшить путём замены поршней, но многие водители не решаются на такую дорогую процедуру, стоимость которой составляет около 50 тысяч рублей.

BMW N63



На втором месте находится двигатель от BMW — N63. Высокий расход масла даже при малом пробеге объясняется недостатками температурного режима этого агрегата. Для решения проблемы рекомендуется капитальный ремонт, однако его стоимость также высока, что делает более выгодным возить с собой запас масла, чем проводить дорогостоящий ремонт.

Subaru EJ20 и EJ25



Третью строчку занимает линейка двигателей Subaru с индексами EJ20 и EJ25. Эти моторы имеют нестандартный ход поршней и объём 2,0 и 2,5 литра соответственно. Из-за чрезмерного нагрева этих двигателей их расход масла может быть до нескольких литров, и эта проблема может возникнуть даже у новых автомобилей Subaru.

Чтобы избежать проблем и неожиданных поломок на дороге, владельцам автомобилей с такими двигателями рекомендуется возить с собой канистру масла объёмом хотя бы 1 литр. Это поможет избежать больших затрат на ремонт.

Также данное правило касается владельцев автомобилей с турбированными двигателями, которые также могут сталкиваться с высоким расходом масла.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



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