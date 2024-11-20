Самые стойкие к коррозии автомобили на вторичном рынке

Эти автомобили пережили годы, не поддавшись коррозии

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Несмотря на то, что многие из этих моделей уже давно не производятся, их кузова до сих пор остаются стойкими к ржавчине и не теряют своей целостности.

Фото: commons.wikimedia.org by Кэмерон Хилл, PDM

Первым в списке идёт Toyota Camry XV40. Производителю удалось создать удивительно устойчивую к ржавчине модель. Если на таком автомобиле появляются очаги коррозии, это скорее всего связано с аварией, в которой пострадало защитное покрытие. Лакокрасочное покрытие автомобиля не может быть признано некачественным.

Следующим автомобилем с хорошей защитой от коррозии является Opel Insignia. Модель оснащена прочным слоем лакокрасочного покрытия и качественной антикоррозийной обработкой. Современные автомобили Opel Corsa и Astra обладают аналогичными защитными характеристиками.

Не меньшими достоинствами может похвастаться и Volvo XC90. Производитель позаботился о защите кузова, покрыв его надёжным антикоррозийным слоем, а также обработал днище автомобиля для повышения стойкости. Лакокрасочное покрытие также отличается высоким качеством.

Peugeot 308 немного отстаёт от конкурентов, поскольку на кузове нанесено не самое лучшее лакокрасочное покрытие. Однако, благодаря оцинковке кузова, автомобиль всё же достаточно защищён от коррозии.

Схожая оцинковка кузова была выполнена и на Citroen C4, начиная с моделей, выпущенных после 2007 года.

Старый, но проверенный временем Audi 80 также оказался в списке лауреатов. Несмотря на возраст, автомобиль, произведённый с конца 80-х годов, продолжает ездить по дорогам. Это возможно благодаря отличному лакокрасочному покрытию и полной оцинковке кузова. Также днище автомобиля было обработано антикоррозийными средствами.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Ржа́вчина — общий термин для определения оксидов железа.

