Грязь и снег на номере не спасают от штрафа

Вся правда о штрафах и загрязнённых номерах

1:20 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие автомобилисты иногда откладывают посещение автомойки, полагая, что грязь на номере автомобиля поможет обмануть камеры, не позволив зафиксировать нарушение. Согласно этой логике, загрязнённый номер не будет распознан, и водитель не получит штрафное уведомление, даже если его скорость превышала допустимую.

Фото: commons.wikimedia.org by Paweł Zdziarski, CC BY-SA 3.0

Кроме грязи, многие водители надеются, что снег, прилипший к номеру, также поможет избежать штрафа. Однако такая "уловка" всё реже срабатывает, о чём рассказывают интернет-источники. Дело в том, что технологии не стоят на месте. Современные камеры способны различать рельеф номерных знаков, если это возможно и для человеческого глаза.

Тем не менее, при неблагоприятных погодных условиях и в тёмное время суток возможность распознавания номеров действительно снижается. Для того чтобы номер был обработан в системе, он должен быть распознан хотя бы на 20%. В противном случае штраф может быть предъявлен даже водителю, не нарушавшему правила.

Однако камеры используют технологии, которые позволяют "собрать" изображение номера даже в случае грязи. Система может распознать номер с разных ракурсов и использовать данные о движении транспортного средства.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

