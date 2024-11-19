Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мировая засуха: что сокращение 1200 кубокилометров воды означает для планеты
Раскрыт райдер Александра Петрова за съёмки в рекламе: Кологривому и не снилось
Модные способы стилизовать водолазку этой зимой
Натуральное отбеливание зубов: продукты, которые реально работают
В 2027 году из Ростова-на-Дону начнут курсировать суда в Крым и на Кубань
Певец Наджиев рассказал, как Пугачёва кинула Игоря Талькова
В Европе заявили о повреждении еще одного подводного кабеля
Лёгкие способы предотвратить запотевание стекол на дороге
Хотите узнать, любит ли вас кот? Посмотрите на его хвост

Грязь и снег на номере не спасают от штрафа

Вся правда о штрафах и загрязнённых номерах
1:20
Авто

Многие автомобилисты иногда откладывают посещение автомойки, полагая, что грязь на номере автомобиля поможет обмануть камеры, не позволив зафиксировать нарушение. Согласно этой логике, загрязнённый номер не будет распознан, и водитель не получит штрафное уведомление, даже если его скорость превышала допустимую.

Вся правда о штрафах и загрязнённых номерах
Фото: commons.wikimedia.org by Paweł Zdziarski, CC BY-SA 3.0

Кроме грязи, многие водители надеются, что снег, прилипший к номеру, также поможет избежать штрафа. Однако такая "уловка" всё реже срабатывает, о чём рассказывают интернет-источники. Дело в том, что технологии не стоят на месте. Современные камеры способны различать рельеф номерных знаков, если это возможно и для человеческого глаза.

Тем не менее, при неблагоприятных погодных условиях и в тёмное время суток возможность распознавания номеров действительно снижается. Для того чтобы номер был обработан в системе, он должен быть распознан хотя бы на 20%. В противном случае штраф может быть предъявлен даже водителю, не нарушавшему правила.

Однако камеры используют технологии, которые позволяют "собрать" изображение номера даже в случае грязи. Система может распознать номер с разных ракурсов и использовать данные о движении транспортного средства.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Опубликована карта, куда могут долетать ракеты ATACMS, SCALP и Storm Shadow
Правда ТВ
Опубликована карта, куда могут долетать ракеты ATACMS, SCALP и Storm Shadow Аудио 
Новый способ продлить жизнь орхидей — нужно всего 10 капель
Садоводство, цветоводство
Новый способ продлить жизнь орхидей — нужно всего 10 капель Аудио 
Органическое удобрение для картофеля, которое есть на каждой кухне
Садоводство, цветоводство
Органическое удобрение для картофеля, которое есть на каждой кухне Аудио 
Популярное
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы

Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.

Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
УР-77 Метеорит. Мощный удар Змея Горыныча по минным полям Дмитрий Плотников Мелкий американский чиновник не мог подтвердить начало войны с РФ. Тем не менее Россия настороже Любовь Степушова Исследователи на шаг ближе к разгадке таинственных кипу Игорь Буккер
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
С каким пробегом лучше всего покупать автомобиль
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Последние материалы
Как сохранить нежность говядины: советы по разделке и приготовлению
Когда Земля станет непригодной для жизни: прогноз ученых
США отказались признавать себя участниками конфликта, разрешив ВСУ бить по России
Ошибки при посадке гладиолусов, которых стоит избежать, чтобы получить шикарные цветы
Как поддержание здорового уровня жира помогает избавиться от целлюлита
Эти витамины нельзя назначать самому себе. Вот список
Переломная точка. Набиуллина оценила экономику России
Из-за долгов у крупного рыбоводного хозяйства в Ленинградской области сменится владелец
Участники саммита G20 парализованы страхом и не упоминают Трампа, пишут на Западе
15-летняя российская фигуристка поймана на допинге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.