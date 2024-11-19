Почему электромобили не такие экологичные, как кажутся

Электромобили часто рассматриваются как экологически чистая альтернатива автомобилям с бензиновыми и дизельными двигателями. Однако, по мнению некоторых специалистов, они не так безвредны для окружающей среды, как кажется на первый взгляд.
Исследования показывают, что транспортные средства, оснащённые мощными батареями, выбрасывают в атмосферу больше углекислого газа, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Это связано с большим потреблением ресурсов при производстве аккумуляторов, а также с увеличением выбросов при замене батарей.
Кроме того, утилизированные батареи также оказывают негативное воздействие на экологию. Тем не менее, несмотря на результаты исследований, многие продолжают утверждать, что выбросы от электромобилей не так опасны для человека, как выхлопные газы автомобилей с ДВС.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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