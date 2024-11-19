Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алексей Чадов с женой и новорождённой дочерью улетел из России
Федосеева-Шушкина рассказала о подарке Владимира Лёвкина: я ахнула!
Стало известно, почему Бари Алибасов не приехал на похороны Владимира Лёвкина
Диетолог усомнилась в том, что всем нужно обязательно выпивать в день два литра воды
Настя Ивлеева ответила на нападки после публичного скандала с Киркоровым
Три гибрида черри, которые изменят взгляд на консервацию
Упрямые и злопамятные: три породы собак, которые мстят хозяевам
Как ночные кошмары связаны с деменцией: открытие учёных
Айзе-Лилуне Ай сообщили о проблемах со здоровьем

Эффективный способ нейтрализации запахов в салоне автомобиля

Как избавиться от неприятного запаха в машине за одну ночь
1:50
Авто

На рынке представлено множество средств для устранения неприятных запахов в автомобиле. Однако они часто бывают дорогими. В этом контексте можно воспользоваться простым и недорогим методом, который поможет избавиться от запахов в салоне.

Как избавиться от неприятного запаха в машине за одну ночь
Фото: freepik.com by standret, PDM

Этот способ будет особенно полезен для курящих водителей, ведь основным источником неприятного запаха часто является табачный дым. Но и для тех, кто любит перекусить в машине, такая проблема актуальна. Пятна от еды или напитков можно удалить быстро, но бактерии успевают проникнуть в обивку и начинают размножаться, что создаёт стойкий запах.

Если автомобиль оснащён чехлами для сидений, это упрощает задачу. Однако для других частей салона чистка может быть сложнее. В итоге в машине остаётся неприятный запах, который может помешать продаже автомобиля.

Существует простой способ избавиться от этой проблемы за одну ночь. Для этого понадобятся стакан столового уксуса и горсть кофейных зёрен (100-200 г). Сначала нужно провести влажную уборку салона. Затем налить уксус в открытую ёмкость и оставить её в машине на 8-10 часов.

Если процесс проводится летом, ёмкость лучше поставить на полу заднего сиденья, чтобы минимизировать воздействие солнечных лучей. После завершения процедуры ёмкость нужно убрать, а салон проветрить хотя бы полчаса. Это поможет полностью избавиться от запаха.

Для поддержания чистоты и свежести в дальнейшем можно использовать кофейные зёрна как ароматизатор. Мешок с ними можно повесить на зеркало заднего вида или просто хранить в автомобиле в открытом виде для более насыщенного аромата.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Ароматиза́торы (отду́шки) — вещества, которые используют для придания продуктам или изделиям определённых запахов, создания или улучшения аромата.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
Наука и техника
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера Аудио 
Эксперт рассказал, зачем автомату нейтральный режим
Авто
Эксперт рассказал, зачем автомату нейтральный режим Аудио 
Популярное
Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком

Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, известная своим уникальным вкусом и богатством витаминов.

Как добиться крупной смородины? Простой способ с осенним порошком
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем
Правда о смешивании масел: что произойдет с двигателем
Названы 5 способов самостоятельно завести машину с севшим аккумулятором
Учёные обнаружили ранее немыслимое свойство лазера
Мелкий американский чиновник не мог подтвердить начало войны с РФ. Тем не менее Россия настороже Любовь Степушова ОФЗАБ-500 с УМПК. Усовершенствованная точность для авиабомб успешно опробована в Купянске Дмитрий Плотников Исследователи на шаг ближе к разгадке таинственных кипу Игорь Буккер
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
С каким пробегом лучше всего покупать автомобиль
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Секреты выращивания арбузов: от посева до сладких плодов
Последние материалы
Стало известно, почему Бари Алибасов не приехал на похороны Владимира Лёвкина
Диетолог усомнилась в том, что всем нужно обязательно выпивать в день два литра воды
Настя Ивлеева ответила на нападки после публичного скандала с Киркоровым
Три гибрида черри, которые изменят взгляд на консервацию
Упрямые и злопамятные: три породы собак, которые мстят хозяевам
Как ночные кошмары связаны с деменцией: открытие учёных
Айзе-Лилуне Ай сообщили о проблемах со здоровьем
Топ-менеджмент Renaissance Capital хотел выкупить британское подразделение, но получил отказ от Онэксима Михаила Прохорова
Как избавиться от неприятного запаха в машине за одну ночь
Некачественная диагностика авто: почему важно проверять автосервис
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.