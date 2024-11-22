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10 автозапчастей и расходников, которые подделывают чаще всего

Авто

Резкий рост цен на автозапчасти заставил многих автомобилистов искать способы сэкономить, но это привело к активизации мошенников. Они зарабатывают на продаже поддельных деталей и расходных материалов, предупреждает владелец сети автомагазинов в интервью для njcar.ru. Эксперт поделился, какие запчасти чаще всего подделывают и почему это опасно.

10 автозапчастей и расходников, которые подделывают чаще всего
Фото: freepik.com by standret, PDM

Мошенники обычно нацеливаются на самые популярные расходники, которые быстро продаются. Если раньше контрафактные товары в основном поступали из Китая, то сейчас производство подделок переместилось в Россию. Нередко такие изделия изготавливаются в гаражных условиях, что делает их особенно ненадежными.

Например, в интернете всё чаще встречаются объявления о покупке пустых брендовых канистр от моторных масел. Их заполняют неизвестной жидкостью, выдавая за продукцию известных производителей. Использование такого масла может привести к серьёзным проблемам с двигателем.

Чтобы избежать неприятностей, стоит приобретать расходные материалы только в крупных, проверенных магазинах.

Подделке часто подвергаются воздушные фильтры. Цена оригинальных фильтров может быть высокой, поэтому многие выбирают дешёвые аналоги. Однако низкокачественные материалы и плохо прилегающие уплотнители подделок пропускают пыль и грязь, что приводит к абразивному износу двигателя.

Фальшивки среди масляных фильтров тоже распространены. Некачественные изделия могут вызвать утечку масла, что грозит серьёзными поломками.

Помимо фильтров, мошенники активно подделывают тормозные колодки, лампочки, амортизаторы, свечи зажигания и даже сложные детали двигателя, такие как поршни и вкладыши. Использование таких поддельных запчастей может привести к опасным ситуациям на дороге и значительным затратам на ремонт.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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