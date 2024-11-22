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3 простых способа доказать, что в вас въехали задним ходом

2:23
Авто

На дороге может случиться всё, что угодно, в том числе непредвиденные ситуации. Например, вы стоите в заторе или на светофоре, когда внезапно автомобиль впереди начинает движение назад и сталкивается с вашей машиной. Однако далеко не всегда водитель, случайно включивший заднюю передачу, признаёт свою вину. Эксперты портала njcar.ru поговорили с инспектором ГАИ, чтобы узнать, как пострадавшему доказать свою невиновность.

3 простых способа доказать, что в вас въехали задним ходом
Фото: freepik.com by fxquadro, PDM

В подобных ДТП зачастую применяется общее правило: ответственность ложится на того, кто находится сзади. Согласно пункту 9.10 ПДД, автомобилист обязан соблюдать безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства. Однако есть исключения, и в такой ситуации видеорегистратор становится незаменимым доказательством. Запись может подтвердить, что ваша машина оставалась неподвижной, а виновник сам двигался назад.

Если видеорегистратора нет, можно запросить доступ к записям с уличных камер, расположенных на ближайших зданиях или столбах. Также полезно найти свидетелей, которые смогут дать показания на месте происшествия. Не забудьте сделать несколько снимков места аварии, чтобы зафиксировать все нюансы столкновения.

Сотрудники полиции могут подтвердить, что автомобиль впереди двигался задним ходом, основываясь на уликах. Например, следы шин на дороге укажут направление движения. Если водитель впередистоящей машины резко нажал на тормоз, следы торможения будут направлены назад. Кроме того, грязь из-под бампера и брызговиков тоже укажет на движение автомобиля назад.

Повреждения кузова помогут определить направление удара: по разлету осколков и царапинам можно понять, кто двигался и с какой скоростью. Если ваш автомобиль был неподвижным, эти факты станут доказательством вашей невиновности. Все обнаруженные улики важно зафиксировать на фотографиях.

Если удастся установить, что водитель впередистоящей машины действительно сдавал назад, он будет признан виновным в ДТП за нарушение пункта 8.12 ПДД и понесёт соответствующую ответственность.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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