Как правильно подготовить китайский автомобиль к зиме

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Владельцам китайских автомобилей в России стоит особенно тщательно готовить свои машины к зиме, чтобы избежать возможных поломок и сбоев в морозы. Об этом рассказал автоэксперт и ведущий программы "Минтранс" Вячеслав Субботин.

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"Российские зимы суровы, а дороги часто оставляют желать лучшего. Китайские автомобили не всегда адаптированы к таким условиям эксплуатации, что приводит к многочисленным жалобам на поломки и "глюки", — отметил Субботин.

Эксперт советует перед серьёзными морозами проверить уровень всех технических жидкостей, включая моторное масло и антифриз. Масло следует выбирать с "зимним" индексом вязкости, а при его замене обязательно менять и масляный фильтр. Для этого он рекомендует выбирать продукцию проверенных брендов.

Отдельное внимание стоит уделить топливной системе. Для её диагностики Субботин рекомендует обратиться в специализированный сервис.

"Мы не можем быть уверены, из каких материалов изготовлены топливопроводы китайских автомобилей. В условиях сильных российских морозов трубки могут треснуть, а утечка бензина или дизеля на детали машины может привести к возгоранию. Подобные случаи уже происходили", — подчеркнул эксперт.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

