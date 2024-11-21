После употребления каких продуктов водителя заставят дуть в алкотестер

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Запах алкоголя может появиться даже у человека, который совсем не употреблял спиртное, что нередко вызывает удивление и вопросы. Причина кроется в определённых продуктах, способных создавать аромат, напоминающий "перегар". В интервью порталу njcar.ru представитель ГАИ рассказал, какие продукты могут стать причиной такого эффекта.

Фото: Wikipedia by U.S. Air Force photo by Senior Airman Natasha Stannard is licensed under общественное достояние

Один из факторов — бактерии, обитающие в ротовой полости. У людей с небрежным отношением к гигиене рта этот эффект выражен сильнее. Продукты вроде лука и чеснока могут заметно усиливать неприятный запах, что может повлиять на восприятие окружающих.

Запах также зависит от физиологических особенностей человека. Например, одни люди могут вызвать подозрения у инспектора ГАИ, съев несколько виноградин, а другие — даже после целого килограмма остаются с нормальным дыханием. Здесь важна не только съеденная порция, но и время, прошедшее с момента приёма пищи, поскольку метаболизм у каждого человека работает по-разному.

Отдельное внимание стоит уделить продуктам, содержащим минимальные количества этанола, ключевого компонента алкогольных напитков. Так, квас может содержать от 0,6% до 2,6% алкоголя, а кефир — тоже небольшую долю, благодаря процессу брожения. Употребление этих напитков перед поездкой может вызвать подозрения у инспектора и стать причиной проверки на алкоголь. Аналогичный эффект могут дать другие кисломолочные продукты.

Чеснок — ещё один мощный источник сильного запаха. Один зубчик способен моментально заполнить салон автомобиля специфическим ароматом. Лук усиливает этот эффект, что тоже может вызвать у инспектора предположение о вчерашнем весёлом вечере.

Любители закусок, таких как солёные огурцы, помидоры или перец, также рискуют своим дыханием. Даже без употребления спиртного эти продукты могут оставлять запах, вызывающий недоверие сотрудников ГАИ.

Уточнения

Алкотестер (анализатор дыхания, алкометр, алкомер) — средство измерений, предназначенное для измерения концентрации алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе или в крови человека по выдыхаемому воздуху.

