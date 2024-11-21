Опасность дешевых адаптеров: что грозит вашему авто и гаджету

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Многие водители устанавливают в салоне недорогие USB-зарядки для гаджетов. Эти устройства, как правило, не имеют ни бренда, ни гарантий, что вызывает сомнения в их безопасности и надежности. В интервью порталу njcar. ru инспектор ГАИ рассказал, почему такие адаптеры не стоит оставлять включенными в автомобиле.

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Часто автовладельцы подключают телефон к зарядке сразу после запуска двигателя, используя адаптеры, оставленные в прикуривателе. Это удобно, но небезопасно: прикуриватель изначально не предназначен для питания электроники. Его использование с разветвителями или торчащими кабелями значительно повышает риск короткого замыкания, а в некоторых случаях приводит к возгораниям.

Для безопасного использования зарядных устройств в автомобиле лучше выбирать встроенные USB-розетки, которые устанавливаются производителем. Такие разъемы оснащены дополнительными предохранителями и проходят строгие испытания на соответствие стандартам. Это делает их гораздо надежнее обычных адаптеров.

Также важно учитывать, что в некоторых автомобилях адаптеры продолжают потреблять энергию даже при выключенном зажигании, что может разрядить аккумулятор. Если зарядное устройство неисправно, это увеличивает риск перегрева проводки и возгорания.

Кроме того, недорогие китайские зарядные устройства могут нанести вред электронным гаджетам. Они часто выдают ток, не соответствующий требованиям смартфонов: например, Apple рекомендует от 1 до 2,4 ампер, Samsung — до 2 ампер. Неправильный ток или напряжение, зачастую характерные для бюджетных адаптеров, могут не только снизить ресурс батареи, но и повредить сам аккумулятор.

Критично также учитывать напряжение: большинство устройств требуют 3,7-3,8 вольта, но некоторые модели могут нуждаться в напряжении до 4,4 вольта. Быстро заряжаемые устройства требуют до 10 вольт и 5 ампер. Несертифицированные адаптеры часто приводят к утрате емкости батареи, что ускоряет её разрядку и снижает долговечность.

В итоге использование бюджетных зарядных устройств может повредить не только телефон, но и автомобиль.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

