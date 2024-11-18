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В России хотят повысить штрафы за нарушение ПДД

2:25
Авто

В России готовятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые направлены на ужесточение штрафов за частые нарушения правил дорожного движения. Основные инициативы касаются увеличения штрафов за превышение скорости, неиспользование ремня безопасности и управления автомобилем в состоянии опьянения, а также пересмотра льгот при оплате штрафов.

В России хотят повысить штрафы за нарушение ПДД
Фото: Wikipedia by Bezik, CC BY-SA 4.0

Эти меры планируют ввести в действие с 1 января 2025 года.

Штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч может вырасти с текущих 500 рублей до 750 рублей. Серьёзное ужесточение ожидается для штрафов, зафиксированных камерами: минимальная сумма вырастет с 500 до 750 рублей, а максимальная — с 5000 до 7500 рублей. Аналогичные меры предложены для нарушений, связанных с игнорированием дорожных знаков и разметки.

Особое внимание уделено повышению штрафа за неиспользование ремня безопасности — вместо 1000 рублей водителям придётся заплатить 1500 рублей. А штраф за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения увеличится с 30 тысяч до 45 тысяч рублей. Также предусмотрено усиление наказаний за причинение вреда здоровью при ДТП, вызванном нарушением ПДД.

Отдельным пунктом предлагается изменение механизма скидок на оплату штрафов. Размер льготы сократится с 50% до 25%, но срок её действия увеличится до 30 дней.

Эксперты отмечают, что ужесточение направлено на борьбу с массовыми нарушениями. Например, превышение скорости на 20–40 км/ч составляет более 73% всех зарегистрированных случаев. По словам специалистов, текущие штрафы неэффективно стимулируют водителей соблюдать правила.

Дополнительно обсуждается новый законопроект, касающийся чрезмерно шумных автомобилей. Штрафы за такие нарушения могут увеличиться с 500 рублей до 20 тысяч рублей. Меры затронут владельцев машин с модифицированными выхлопными системами и мощными аудиосистемами, которые создают шумовое загрязнение и мешают окружающим.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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