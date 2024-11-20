HC-синтетика или PAO: как выбрать лучшее моторное масло

Моторное масло играет ключевую роль в защите двигателя автомобиля, и его выбор напрямую влияет на срок службы агрегата. Основой любого моторного масла является базовое масло, которое составляет примерно 80% его объема, а оставшиеся 20% — это набор присадок. Именно от базового масла зависят основные эксплуатационные свойства продукта.
Масла делятся на минеральные и синтетические, а их классификацией занимается API (Американский институт нефти). Этот стандарт выделяет пять групп базовых масел: от грубо очищенных (первая группа) до синтетических полиальфаолефиновых масел (четвертая группа) и специальных продуктов, не входящих в другие категории (пятая группа). Однако на рынке синтетическими часто называют масла, которые лишь условно можно отнести к этой категории.
Наиболее распространенные синтетические масла изготавливаются методом гидрокрекинга. Эти масла получают из минеральной основы, изменяя её химический состав. Несмотря на улучшенные свойства, такие продукты уступают настоящей синтетике по испаряемости, стойкости к окислению и стабильности при низких температурах.
Настоящие синтетические масла создаются либо по технологии GTL (Gas-To-Liquid), либо на основе полиальфаолефиновых базовых масел (PAO). GTL-масла изготавливаются из природного газа, что позволяет получить продукт с исключительными низкотемпературными характеристиками и устойчивостью к окислению. PAO-масла, производимые из этилена, отличаются стабильностью, низкой испаряемостью и высокой защитой от износа. Оба типа масел значительно превосходят гидрокрекинговую синтетику.
Некоторые производители объединяют технологии GTL и PAO, создавая моторные масла с выдающимися характеристиками. Эти продукты демонстрируют минимальную температуру застывания, высокий уровень защиты при экстремальных температурах и экономичность благодаря низкому расходу на угар. Примером таких продуктов является масло Rolf Ultra, которое остаётся текучим при температуре до -61°C.
Эксперты и автолюбители высоко оценивают масла на основе GTL&PAO за их эффективность и долговечность, что делает их незаменимыми для эксплуатации автомобилей в суровых климатических условиях.
Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
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