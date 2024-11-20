HC-синтетика или PAO: как выбрать лучшее моторное масло

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Моторное масло играет ключевую роль в защите двигателя автомобиля, и его выбор напрямую влияет на срок службы агрегата. Основой любого моторного масла является базовое масло, которое составляет примерно 80% его объема, а оставшиеся 20% — это набор присадок. Именно от базового масла зависят основные эксплуатационные свойства продукта.

Масла делятся на минеральные и синтетические, а их классификацией занимается API (Американский институт нефти). Этот стандарт выделяет пять групп базовых масел: от грубо очищенных (первая группа) до синтетических полиальфаолефиновых масел (четвертая группа) и специальных продуктов, не входящих в другие категории (пятая группа). Однако на рынке синтетическими часто называют масла, которые лишь условно можно отнести к этой категории.

HC-синтетика: компромисс между "минералкой" и синтетикой

Наиболее распространенные синтетические масла изготавливаются методом гидрокрекинга. Эти масла получают из минеральной основы, изменяя её химический состав. Несмотря на улучшенные свойства, такие продукты уступают настоящей синтетике по испаряемости, стойкости к окислению и стабильности при низких температурах.

Полностью синтетические масла: технология GTL и PAO

Настоящие синтетические масла создаются либо по технологии GTL (Gas-To-Liquid), либо на основе полиальфаолефиновых базовых масел (PAO). GTL-масла изготавливаются из природного газа, что позволяет получить продукт с исключительными низкотемпературными характеристиками и устойчивостью к окислению. PAO-масла, производимые из этилена, отличаются стабильностью, низкой испаряемостью и высокой защитой от износа. Оба типа масел значительно превосходят гидрокрекинговую синтетику.

Инновации: масла GTL и PAO

Некоторые производители объединяют технологии GTL и PAO, создавая моторные масла с выдающимися характеристиками. Эти продукты демонстрируют минимальную температуру застывания, высокий уровень защиты при экстремальных температурах и экономичность благодаря низкому расходу на угар. Примером таких продуктов является масло Rolf Ultra, которое остаётся текучим при температуре до -61°C.

Эксперты и автолюбители высоко оценивают масла на основе GTL&PAO за их эффективность и долговечность, что делает их незаменимыми для эксплуатации автомобилей в суровых климатических условиях.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.



