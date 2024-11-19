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Почему некоторые автомобили чаще попадают в аварии с тяжелыми последствиями: мнение экспертов

1:36
Авто

Американская исследовательская компания iSeeCars опубликовала список автомобилей, водители которых чаще всего попадают в аварии с тяжелыми последствиями. Согласно данным исследования, наибольший риск смертельных ДТП наблюдается у следующих моделей:

  • Hyundai Venue: компактный кроссовер, вероятность аварии с летальным исходом у которого почти в пять раз выше среднего показателя.
  • Chevrolet Corvette: спортивный автомобиль с высокой мощностью, также демонстрирующий повышенный риск серьезных ДТП.
  • Porsche 911: еще один спорткар, попавший в список из-за высокой вероятности аварий с тяжелыми последствиями.
  • Mitsubishi Mirage: компактный автомобиль, отличающийся повышенным риском для водителя и пассажиров.
  • Honda CR-V Hybrid: гибридная версия популярного кроссовера, также вошедшая в перечень моделей с высоким риском.

Примечательно, что в рейтинг из 23 автомобилей с повышенным риском ДТП попали две модели компании Tesla — Model Y и Model S, несмотря на их оснащение передовыми системами помощи водителю. Кроме того, в список вошли модели Kia Forte, Seltos, K5 и Soul.

Эксперты отмечают, что повышенный риск аварий может быть связан не только с конструктивными особенностями автомобилей, но и с поведением водителей, предпочитающих данные модели. Например, спортивные автомобили часто привлекают любителей быстрой езды, что увеличивает вероятность серьезных ДТП.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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