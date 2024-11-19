Почему некоторые автомобили чаще попадают в аварии с тяжелыми последствиями: мнение экспертов

Американская исследовательская компания iSeeCars опубликовала список автомобилей, водители которых чаще всего попадают в аварии с тяжелыми последствиями. Согласно данным исследования, наибольший риск смертельных ДТП наблюдается у следующих моделей:
Примечательно, что в рейтинг из 23 автомобилей с повышенным риском ДТП попали две модели компании Tesla — Model Y и Model S, несмотря на их оснащение передовыми системами помощи водителю. Кроме того, в список вошли модели Kia Forte, Seltos, K5 и Soul.
Эксперты отмечают, что повышенный риск аварий может быть связан не только с конструктивными особенностями автомобилей, но и с поведением водителей, предпочитающих данные модели. Например, спортивные автомобили часто привлекают любителей быстрой езды, что увеличивает вероятность серьезных ДТП.
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