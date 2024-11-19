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LADA Largus обошел конкурентов: свежие данные продаж

1:36
Авто

Универсал LADA Largus продолжает укреплять свои позиции на российском авторынке. По данным агентства "АВТОСТАТ", с 11 по 17 ноября 2024 года в России было продано 971 автомобиль этой модели. Благодаря этим показателям Largus поднялся с восьмого места, которое он занимал неделей ранее, на четвертое в рейтинге самых продаваемых легковых автомобилей.

Лидеры российского рынка

На первом месте в списке самых популярных авто остается LADA Granta, с результатом 3 319 проданных автомобилей. Следом идут LADA Vesta (1 755 авто) и Haval Jolion (1 355 авто). LADA Largus уверенно обошел других конкурентов, войдя в пятерку лидеров.

Модели из ТОП-10

Кроме лидеров, в десятке самых продаваемых машин также оказались:

  • Chery Tiggo 4 PRO
  • LADA Niva Legend
  • LADA Niva Travel
  • Belgee X50
  • Chery Tiggo 7 PRO Max
  • Haval M6

Продажи этих моделей варьировались в диапазоне от 630 до 950 единиц за неделю.

Почему LADA Largus так популярен?

Рост популярности LADA Largus можно объяснить его практичностью и доступной ценой. Универсал сочетает в себе вместительность, надежность и подходящую для российских дорог проходимость, что делает его особенно востребованным среди семей и владельцев малого бизнеса.

Уточнения

Ре́йтинг  — числовой или порядковый показатель, характеризующий важность или значимость определённого объекта или явления. Список объектов или явлений, имеющих наибольший рейтинг, обычно называют «Топ N» или «TOP N», где N — количество объектов в списке, обычно кратное 10. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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