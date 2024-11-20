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Водительское удостоверение: дополнительные возможности использования

2:27
Авто

Споры о статусе водительских прав как удостоверения личности ведутся давно. Чтобы расставить точки над "i", портал автоэксперт обратился за комментариями к юристу Антону Палюлину, руководителю юридического бюро "Палюлин и партнеры".

Водительское удостоверение: дополнительные возможности использования
Фото: Wikipedia by Dickelbers, CC BY-SA 3.0

Основной документ — паспорт

Юрист напомнил, что основным документом, удостоверяющим личность в России, остается паспорт. Это закреплено в Указе Президента РФ от 13 марта 1997 года № 232. Однако водительские права могут выступать в роли вспомогательного документа в ряде строго определенных случаев.

Где можно использовать водительское удостоверение?

  1. Покупка табачных и алкогольных изделий.
    Согласно приказам Минпромторга РФ от 31 мая 2017 г. № 1728 и Минздрава РФ от 20 февраля 2021 г. № 130н, водительские права подходят для подтверждения возраста при приобретении этих товаров.
  2. Посещение мероприятий.
    Для покупки билетов и входа на концерты, спортивные события или другие зрелищные мероприятия, где требуется проверка возраста, водительское удостоверение также признано подходящим документом (приказ Минкультуры РФ от 10 декабря 2019 г. № 1923).
  3. Услуги почтовой связи.
    В соответствии с приказом АО "Почта России" от 16 августа 2024 г. № 249-п, права можно использовать для отправки и получения почтовых отправлений.

Ограничения и ключевые моменты

Антон Палюлин подчеркнул, что водительские права не заменяют паспорт. Они действуют только в ситуациях, определенных нормативными актами. Например, при оформлении кредита, получении государственных услуг или других юридически значимых действиях, требуется исключительно паспорт.

Вывод

Водительское удостоверение — это ограниченный по применению документ, который может использоваться в четко определенных законом случаях. Оно не может заменить паспорт в большинстве жизненных ситуаций, но помогает в быту, например, при покупке алкоголя или отправке посылок.

Уточнения

Па́спорт  — ранее так называлось письменное разрешение на переход или «выход из порта») — государственный документ, удостоверяющий личность и гражданство владельца при пересечении границ государств и пребывании за границей. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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