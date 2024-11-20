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Штрафы за ПДД вырастут с 2025 года: что изменится

2:19
Авто

С 1 января 2025 года в России могут существенно вырасти штрафы за нарушения правил дорожного движения. Поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) подготовило Правительство РФ.

Штрафы за ПДД вырастут с 2025 года: что изменится
Фото: commons.wikimedia.org by Paweł Zdziarski, CC BY-SA 3.0

Основные изменения в штрафах

  1. За несоблюдение правил использования ремней безопасности штраф увеличится с 1000 до 1500 рублей.
  2. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или передачу управления пьяному водителю штраф составит 45 000 рублей вместо прежних 30 000 рублей. Такое же наказание будет предусмотрено за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.
  3. За превышение скорости минимальный штраф увеличится с 500 до 750 рублей, а максимальный — с 5000 до 7500 рублей. В Москве и Санкт-Петербурге будут введены наиболее строгие меры.
  4. Штрафы за другие нарушения:
  • Нарушение правил буксировки и перевозки грузов: размер штрафа будет увеличен, детали уточняются.
  • За причинение легкого вреда здоровью при нарушении ПДД: штраф увеличится до 3700-7500 рублей (сейчас — 2500-5000 рублей).
  • При нанесении среднего вреда: сумма вырастет до 15 000-30 000 рублей (сейчас — 10 000-20 000 рублей).

Изменения в системе скидок

Правительство планирует пересмотреть систему скидок за своевременную оплату штрафов. Вместо 50% скидки, доступной в течение 20 дней, водителям предложат оплатить 75% штрафа в течение 30 дней. Это нововведение направлено на упрощение процесса оплаты и повышение собираемости штрафов.

Почему вводятся новые меры?

Цель повышения штрафов и пересмотра системы оплаты — усиление ответственности водителей и сокращение числа нарушений на дорогах. По данным источников, подобные меры оправданы ростом числа дорожно-транспортных происшествий и инфляцией, которая снижает эффективность прежних штрафов.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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