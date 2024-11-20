Штрафы за ПДД вырастут с 2025 года: что изменится

С 1 января 2025 года в России могут существенно вырасти штрафы за нарушения правил дорожного движения. Поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) подготовило Правительство РФ.
Основные изменения в штрафах
Изменения в системе скидок
Правительство планирует пересмотреть систему скидок за своевременную оплату штрафов. Вместо 50% скидки, доступной в течение 20 дней, водителям предложат оплатить 75% штрафа в течение 30 дней. Это нововведение направлено на упрощение процесса оплаты и повышение собираемости штрафов.
Почему вводятся новые меры?
Цель повышения штрафов и пересмотра системы оплаты — усиление ответственности водителей и сокращение числа нарушений на дорогах. По данным источников, подобные меры оправданы ростом числа дорожно-транспортных происшествий и инфляцией, которая снижает эффективность прежних штрафов.
Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.
Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.