Кроссовер Москвич 8: готов ли он побороться с китайскими брендами

Компания "Москвич" готовится представить свой новый 7-местный кроссовер "Москвич 8", который появится у автодилеров в начале 2025 года. Несмотря на изначальные планы начать продажи в четвертом квартале 2024 года, запуск модели сдвинулся на более поздний срок. Информацию подтвердил директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров.
Стоимость и конкуренты
Цена на "Москвич 8" составит от 2,8 млн до 3 млн рублей, в зависимости от комплектации. Ожидается, что кроссовер станет второй по популярности моделью бренда после "Москвича 3".
Среди его основных конкурентов на рынке называют:
Габариты и технические характеристики
Кроссовер "Москвич 8" получил следующие размеры:
Вывод
"Москвич 8" станет очередным шагом в развитии отечественного автопрома, предлагая просторный 7-местный кроссовер в доступной для своего класса ценовой категории. С его характеристиками и позиционированием, модель сможет составить достойную конкуренцию популярным китайским кроссоверам в своем сегменте.
Кроссовер (CUV) — тип автомобиля, промежуточный между SUV и легковым автомобилем.
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