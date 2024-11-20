Кроссовер Москвич 8: готов ли он побороться с китайскими брендами

1:48 Your browser does not support the audio element. Авто

Компания "Москвич" готовится представить свой новый 7-местный кроссовер "Москвич 8", который появится у автодилеров в начале 2025 года. Несмотря на изначальные планы начать продажи в четвертом квартале 2024 года, запуск модели сдвинулся на более поздний срок. Информацию подтвердил директор розничных продаж АГ "Авилон" Илья Петров.

Фото: Wikipedia by Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы, CC BY 4.0

Стоимость и конкуренты

Цена на "Москвич 8" составит от 2,8 млн до 3 млн рублей, в зависимости от комплектации. Ожидается, что кроссовер станет второй по популярности моделью бренда после "Москвича 3".

Среди его основных конкурентов на рынке называют:

Geely Coolray,

Changan CS55 Plus,

OMODA C5,

Chery Tiggo 7 PRO Max.

Габариты и технические характеристики

Кроссовер "Москвич 8" получил следующие размеры:

Длина: 4 824 мм,

Ширина: 1 870 мм,

Высота: 1 756 мм,

Колесная база: 2 830 мм.

Под капотом установлен бензиновый двигатель GDI мощностью 174 л. с., который работает в паре с 7-скоростной роботизированной коробкой передач.

Вывод

"Москвич 8" станет очередным шагом в развитии отечественного автопрома, предлагая просторный 7-местный кроссовер в доступной для своего класса ценовой категории. С его характеристиками и позиционированием, модель сможет составить достойную конкуренцию популярным китайским кроссоверам в своем сегменте.

Уточнения

Кроссовер (CUV) — тип автомобиля, промежуточный между SUV и легковым автомобилем.

