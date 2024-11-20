Все, что нужно знать о Lifan X60: особенности китайского кроссовера

Кроссовер Lifan X60 остается одной из самых продаваемых китайских моделей на российском рынке с 2013 года. Его можно найти на вторичном рынке по цене от 450 до 700 тысяч рублей. Однако перед покупкой важно учесть как достоинства, так и недостатки этой модели.
Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen, CC BY-SA 4.0
Плюсы Lifan X60
Просторный салон и эргономика. В автомобиле удобно располагаться, управление интуитивно понятно, а обзорность радует водителя. Передние сиденья хоть и лишены ярко выраженной боковой поддержки, но достаточно комфортны.
Хорошая проходимость. Благодаря клиренсу в 179 мм, кроссовер уверенно чувствует себя на грунтовых дорогах, что делает его подходящим для поездок за город.
Экономичный двигатель. 1,8-литровый бензиновый мотор (128 л. с.) — копия Toyota 1ZZ-FE — способен прослужить до 400 тысяч км при правильной эксплуатации. Средний расход топлива — 8,2 л/100 км, что неплохо для этого класса.
Богатая комплектация. Даже дорестайлинговые версии (2012-2014 гг.) оснащены достаточным набором опций для комфортной эксплуатации.
Доступная стоимость. На фоне других кроссоверов, Lifan X60 привлекает сравнительно низкой ценой.
Минусы Lifan X60
Кузовные проблемы. Лакокрасочное покрытие слабое, а антикоррозийная обработка недостаточная. Ржавчина быстро появляется на крыльях, арках и дверях уже после первой зимы.
Мотор и его агрегаты. -Цепь ГРМ требует замены каждые 150 тыс. км. -Фазорегулятор VVT недолговечен. -Двигатель склонен к "масложору" из-за залегания колец и прогорания клапанов.
Подвеска. Стойки и втулки стабилизаторов начинают требовать замены уже через 20-30 тыс. км, что создаёт дополнительные расходы.
Низкое качество сборки. -Пластик в салоне жёсткий и легко царапается. -Кожаные сиденья быстро теряют вид, покрываясь трещинами. -Шумоизоляция салона оставляет желать лучшего.
Управляемость. На высоких скоростях автомобиль подвержен сильным кренам, что снижает комфорт и безопасность в поворотах.
Безопасность. Несмотря на 4 звезды в краш-тесте CNCAP, машина оснащена лишь двумя подушками безопасности, ABS и креплениями для детских кресел.
Заключение
Lifan X60 — это бюджетный кроссовер с просторным салоном и привлекательной стоимостью. Однако его слабые места — это коррозия, частый ремонт подвески и двигателя, а также посредственное качество сборки. Для тех, кто ищет недорогой автомобиль с высокой проходимостью и готов мириться с его недостатками, X60 может стать приемлемым выбором.
Уточнения
Lifan X60 — компактный кроссовер, запущенный в производство в Китае в 2011 году. Автомобиль оснащается бензиновым двигателем объёмом 1,8 литра, 5-ступенчатой коробкой передач и передним приводом. За основу при разработке был взят Toyota RAV4.
Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.