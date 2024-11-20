Все, что нужно знать о Lifan X60: особенности китайского кроссовера

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Кроссовер Lifan X60 остается одной из самых продаваемых китайских моделей на российском рынке с 2013 года. Его можно найти на вторичном рынке по цене от 450 до 700 тысяч рублей. Однако перед покупкой важно учесть как достоинства, так и недостатки этой модели.

Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen, CC BY-SA 4.0

Плюсы Lifan X60

Просторный салон и эргономика.

В автомобиле удобно располагаться, управление интуитивно понятно, а обзорность радует водителя. Передние сиденья хоть и лишены ярко выраженной боковой поддержки, но достаточно комфортны.

В автомобиле удобно располагаться, управление интуитивно понятно, а обзорность радует водителя. Передние сиденья хоть и лишены ярко выраженной боковой поддержки, но достаточно комфортны. Хорошая проходимость.

Благодаря клиренсу в 179 мм, кроссовер уверенно чувствует себя на грунтовых дорогах, что делает его подходящим для поездок за город.

Благодаря клиренсу в 179 мм, кроссовер уверенно чувствует себя на грунтовых дорогах, что делает его подходящим для поездок за город. Экономичный двигатель.

1,8-литровый бензиновый мотор (128 л. с.) — копия Toyota 1ZZ-FE — способен прослужить до 400 тысяч км при правильной эксплуатации. Средний расход топлива — 8,2 л/100 км, что неплохо для этого класса.

1,8-литровый бензиновый мотор (128 л. с.) — копия Toyota 1ZZ-FE — способен прослужить до 400 тысяч км при правильной эксплуатации. Средний расход топлива — 8,2 л/100 км, что неплохо для этого класса. Богатая комплектация.

Даже дорестайлинговые версии (2012-2014 гг.) оснащены достаточным набором опций для комфортной эксплуатации.

Даже дорестайлинговые версии (2012-2014 гг.) оснащены достаточным набором опций для комфортной эксплуатации. Доступная стоимость.

На фоне других кроссоверов, Lifan X60 привлекает сравнительно низкой ценой.

Минусы Lifan X60

Кузовные проблемы.

Лакокрасочное покрытие слабое, а антикоррозийная обработка недостаточная. Ржавчина быстро появляется на крыльях, арках и дверях уже после первой зимы.

Лакокрасочное покрытие слабое, а антикоррозийная обработка недостаточная. Ржавчина быстро появляется на крыльях, арках и дверях уже после первой зимы. Мотор и его агрегаты.

-Цепь ГРМ требует замены каждые 150 тыс. км.

-Фазорегулятор VVT недолговечен.

-Двигатель склонен к "масложору" из-за залегания колец и прогорания клапанов.

-Цепь ГРМ требует замены каждые 150 тыс. км. -Фазорегулятор VVT недолговечен. -Двигатель склонен к "масложору" из-за залегания колец и прогорания клапанов. Подвеска.

Стойки и втулки стабилизаторов начинают требовать замены уже через 20-30 тыс. км, что создаёт дополнительные расходы.

Стойки и втулки стабилизаторов начинают требовать замены уже через 20-30 тыс. км, что создаёт дополнительные расходы. Низкое качество сборки.

-Пластик в салоне жёсткий и легко царапается.

-Кожаные сиденья быстро теряют вид, покрываясь трещинами.

-Шумоизоляция салона оставляет желать лучшего.

-Пластик в салоне жёсткий и легко царапается. -Кожаные сиденья быстро теряют вид, покрываясь трещинами. -Шумоизоляция салона оставляет желать лучшего. Управляемость.

На высоких скоростях автомобиль подвержен сильным кренам, что снижает комфорт и безопасность в поворотах.

На высоких скоростях автомобиль подвержен сильным кренам, что снижает комфорт и безопасность в поворотах. Безопасность.

Несмотря на 4 звезды в краш-тесте CNCAP, машина оснащена лишь двумя подушками безопасности, ABS и креплениями для детских кресел. Заключение

Lifan X60 — это бюджетный кроссовер с просторным салоном и привлекательной стоимостью. Однако его слабые места — это коррозия, частый ремонт подвески и двигателя, а также посредственное качество сборки. Для тех, кто ищет недорогой автомобиль с высокой проходимостью и готов мириться с его недостатками, X60 может стать приемлемым выбором.

Уточнения

Lifan X60 — компактный кроссовер, запущенный в производство в Китае в 2011 году. Автомобиль оснащается бензиновым двигателем объёмом 1,8 литра, 5-ступенчатой коробкой передач и передним приводом. За основу при разработке был взят Toyota RAV4.



