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Все, что нужно знать о Lifan X60: особенности китайского кроссовера

3:17
Авто

Кроссовер Lifan X60 остается одной из самых продаваемых китайских моделей на российском рынке с 2013 года. Его можно найти на вторичном рынке по цене от 450 до 700 тысяч рублей. Однако перед покупкой важно учесть как достоинства, так и недостатки этой модели.

Все, что нужно знать о Lifan X60: особенности китайского кроссовера
Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen, CC BY-SA 4.0

Плюсы Lifan X60

  • Просторный салон и эргономика.
    В автомобиле удобно располагаться, управление интуитивно понятно, а обзорность радует водителя. Передние сиденья хоть и лишены ярко выраженной боковой поддержки, но достаточно комфортны.
  • Хорошая проходимость.
    Благодаря клиренсу в 179 мм, кроссовер уверенно чувствует себя на грунтовых дорогах, что делает его подходящим для поездок за город.
  • Экономичный двигатель.
    1,8-литровый бензиновый мотор (128 л. с.) — копия Toyota 1ZZ-FE — способен прослужить до 400 тысяч км при правильной эксплуатации. Средний расход топлива — 8,2 л/100 км, что неплохо для этого класса.
  • Богатая комплектация.
    Даже дорестайлинговые версии (2012-2014 гг.) оснащены достаточным набором опций для комфортной эксплуатации.
  • Доступная стоимость.
    На фоне других кроссоверов, Lifan X60 привлекает сравнительно низкой ценой.

Минусы Lifan X60

  • Кузовные проблемы.
    Лакокрасочное покрытие слабое, а антикоррозийная обработка недостаточная. Ржавчина быстро появляется на крыльях, арках и дверях уже после первой зимы.
  • Мотор и его агрегаты.
    -Цепь ГРМ требует замены каждые 150 тыс. км.
    -Фазорегулятор VVT недолговечен.
    -Двигатель склонен к "масложору" из-за залегания колец и прогорания клапанов.
  • Подвеска.
    Стойки и втулки стабилизаторов начинают требовать замены уже через 20-30 тыс. км, что создаёт дополнительные расходы.
  • Низкое качество сборки.
    -Пластик в салоне жёсткий и легко царапается.
    -Кожаные сиденья быстро теряют вид, покрываясь трещинами.
    -Шумоизоляция салона оставляет желать лучшего.
  • Управляемость.
    На высоких скоростях автомобиль подвержен сильным кренам, что снижает комфорт и безопасность в поворотах.
  • Безопасность.
    Несмотря на 4 звезды в краш-тесте CNCAP, машина оснащена лишь двумя подушками безопасности, ABS и креплениями для детских кресел.

    Заключение

Lifan X60 — это бюджетный кроссовер с просторным салоном и привлекательной стоимостью. Однако его слабые места — это коррозия, частый ремонт подвески и двигателя, а также посредственное качество сборки. Для тех, кто ищет недорогой автомобиль с высокой проходимостью и готов мириться с его недостатками, X60 может стать приемлемым выбором.

Уточнения

Lifan X60 — компактный кроссовер, запущенный в производство в Китае в 2011 году. Автомобиль оснащается бензиновым двигателем объёмом 1,8 литра, 5-ступенчатой коробкой передач и передним приводом. За основу при разработке был взят Toyota RAV4.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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