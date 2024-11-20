Что делать с маслом, если машина долго стояла

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Руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев объяснил, нужно ли менять моторное масло, если автомобиль долго не эксплуатировался. Хотя специальных рекомендаций производителей на этот счет нет, большинство компаний советуют проводить замену масла не реже одного раза в год. Однако многое зависит от условий хранения автомобиля.

Фото: Wikipedia by Milchstraßenräuber, PDM

Где стояла машина?

Теплый гараж или бокс.

Если автомобиль находился в теплом помещении, никаких серьезных изменений в состоянии масла произойти не должно. В этом случае достаточно проверить уровень технических жидкостей и заряд аккумулятора, чтобы продолжить эксплуатацию.

Открытый воздух или холодный гараж.

На улице или в неотапливаемом помещении автомобиль подвергается перепадам температуры, из-за чего в двигателе образуется конденсат. За длительный период его может накопиться значительное количество. Вода в моторном масле — это посторонняя примесь, которая может спровоцировать образование органических кислот, шламов и ускорить износ компонентов двигателя.

Риски для двигателя

Современные моторы часто изготавливаются из легкосплавных металлов, таких как алюминий, которые склонны к химическим реакциям с компонентами масла. При длительном простое масло в двигателе может расслаиваться: легкие фракции испаряются, а тяжелые оседают. Это приводит к образованию состава, не соответствующего стандартам производителя и способного повредить двигатель.

Когда менять масло?

Если машина стояла меньше года в теплом помещении: замена масла не требуется, достаточно проверить основные параметры.

Если авто хранилось на улице или не использовалось больше года: лучше заменить моторное масло, чтобы избежать негативных последствий.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.





