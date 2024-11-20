Что делать с маслом, если машина долго стояла

Руководитель центра технической экспертизы Sintec Lubricants Роман Сокуев объяснил, нужно ли менять моторное масло, если автомобиль долго не эксплуатировался. Хотя специальных рекомендаций производителей на этот счет нет, большинство компаний советуют проводить замену масла не реже одного раза в год. Однако многое зависит от условий хранения автомобиля.
Если автомобиль находился в теплом помещении, никаких серьезных изменений в состоянии масла произойти не должно. В этом случае достаточно проверить уровень технических жидкостей и заряд аккумулятора, чтобы продолжить эксплуатацию.
На улице или в неотапливаемом помещении автомобиль подвергается перепадам температуры, из-за чего в двигателе образуется конденсат. За длительный период его может накопиться значительное количество. Вода в моторном масле — это посторонняя примесь, которая может спровоцировать образование органических кислот, шламов и ускорить износ компонентов двигателя.
Современные моторы часто изготавливаются из легкосплавных металлов, таких как алюминий, которые склонны к химическим реакциям с компонентами масла. При длительном простое масло в двигателе может расслаиваться: легкие фракции испаряются, а тяжелые оседают. Это приводит к образованию состава, не соответствующего стандартам производителя и способного повредить двигатель.
Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
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