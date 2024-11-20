Шипованные шины стали дороже на 16%: как это отразилось на спросе

В октябре 2024 года в России зафиксировано снижение продаж зимних шин: шипованных на 7%, нешипованных на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом продажи летних покрышек выросли на 18%, а всесезонных — на 15%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Почему падает спрос на зимние шины?
Эксперты выделяют несколько ключевых факторов:
Влияние инфляции и изменения цен
С января по октябрь 2024 года цены на зимние шины продолжили расти: шипованные подорожали на 12%, нешипованные — на 10%. Производители связывают это с удорожанием сырья, инфляцией и логистическими сложностями. В среднем цены на шины выросли на 9-11% в зависимости от модели и сегмента.
Несмотря на снижение продаж в натуральном выражении, доходы от реализации шин увеличились: на шипованные зимние шины — на 16%, на нешипованные — на 13%. Это связано с ростом их стоимости.
Прогнозы и перспективы
Производители ожидают, что спрос на зимние шины частично восстановится в ноябре, когда автовладельцы начнут активнее готовиться к зимнему сезону. Однако эксперты предупреждают, что рост цен может сдерживать дальнейший спрос, а рынок будет балансировать между экономическими реалиями и необходимостью сезонной замены покрышек.
Инфля́ция — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
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