Шипованные шины стали дороже на 16%: как это отразилось на спросе

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В октябре 2024 года в России зафиксировано снижение продаж зимних шин: шипованных на 7%, нешипованных на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом продажи летних покрышек выросли на 18%, а всесезонных — на 15%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, PDM

Почему падает спрос на зимние шины?

Эксперты выделяют несколько ключевых факторов:

Финансовые трудности. Рост цен на зимние шины оказал существенное влияние на покупательский спрос. В октябре 2024 года средняя стоимость шипованных шин выросла на 16% (до 7674 рублей), нешипованных — на 13% (до 7472 рублей). Для сравнения, всесезонные шины подешевели на 5% (до 6639 рублей).

Экономия. Многие автомобилисты предпочитают доиспользовать старые комплекты шин, избегая покупки новых. Кроме того, некоторые автовладельцы закупают зимние шины заранее, летом, когда цены ниже.

Аномальная погода. Теплый октябрь и наличие скидок на летние шины стимулировали рост продаж летних моделей. Аналитики предполагают, что основная часть спроса на зимние шины переместится на ноябрь, когда погода станет более соответствующей сезону.

Влияние инфляции и изменения цен

С января по октябрь 2024 года цены на зимние шины продолжили расти: шипованные подорожали на 12%, нешипованные — на 10%. Производители связывают это с удорожанием сырья, инфляцией и логистическими сложностями. В среднем цены на шины выросли на 9-11% в зависимости от модели и сегмента.

Несмотря на снижение продаж в натуральном выражении, доходы от реализации шин увеличились: на шипованные зимние шины — на 16%, на нешипованные — на 13%. Это связано с ростом их стоимости.

Прогнозы и перспективы

Производители ожидают, что спрос на зимние шины частично восстановится в ноябре, когда автовладельцы начнут активнее готовиться к зимнему сезону. Однако эксперты предупреждают, что рост цен может сдерживать дальнейший спрос, а рынок будет балансировать между экономическими реалиями и необходимостью сезонной замены покрышек.

Уточнения

Инфля́ция — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.



