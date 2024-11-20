Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глава ЦБ: Россия впервые использует все экономические ресурсы
Как филлеры для лица помогают достичь желаемого результата
Как избавиться от боли в ушах во время полёта
Как парковочные системы помогают водителям избежать аварий
В Египте обнаружена первая беременная мумия
Как спасти даже самые неудачные сырники
Все, что нужно знать о Lifan X60: особенности китайского кроссовера
Простые упражнения, которые 100% избавят вас от отёков
Доступность жилья в России сегодня равна уровню 2014 года, считает экономист

Шипованные шины стали дороже на 16%: как это отразилось на спросе

2:39
Авто

В октябре 2024 года в России зафиксировано снижение продаж зимних шин: шипованных на 7%, нешипованных на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом продажи летних покрышек выросли на 18%, а всесезонных — на 15%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Шипованные шины стали дороже на 16%: как это отразилось на спросе
Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, PDM

Почему падает спрос на зимние шины?

Эксперты выделяют несколько ключевых факторов:

  • Финансовые трудности. Рост цен на зимние шины оказал существенное влияние на покупательский спрос. В октябре 2024 года средняя стоимость шипованных шин выросла на 16% (до 7674 рублей), нешипованных — на 13% (до 7472 рублей). Для сравнения, всесезонные шины подешевели на 5% (до 6639 рублей).
  • Экономия. Многие автомобилисты предпочитают доиспользовать старые комплекты шин, избегая покупки новых. Кроме того, некоторые автовладельцы закупают зимние шины заранее, летом, когда цены ниже.
  • Аномальная погода. Теплый октябрь и наличие скидок на летние шины стимулировали рост продаж летних моделей. Аналитики предполагают, что основная часть спроса на зимние шины переместится на ноябрь, когда погода станет более соответствующей сезону.

Влияние инфляции и изменения цен

С января по октябрь 2024 года цены на зимние шины продолжили расти: шипованные подорожали на 12%, нешипованные — на 10%. Производители связывают это с удорожанием сырья, инфляцией и логистическими сложностями. В среднем цены на шины выросли на 9-11% в зависимости от модели и сегмента.

Несмотря на снижение продаж в натуральном выражении, доходы от реализации шин увеличились: на шипованные зимние шины — на 16%, на нешипованные — на 13%. Это связано с ростом их стоимости.

Прогнозы и перспективы

Производители ожидают, что спрос на зимние шины частично восстановится в ноябре, когда автовладельцы начнут активнее готовиться к зимнему сезону. Однако эксперты предупреждают, что рост цен может сдерживать дальнейший спрос, а рынок будет балансировать между экономическими реалиями и необходимостью сезонной замены покрышек.

Уточнения

Инфля́ция — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Наталья Подольская назвала маму Преснякова лучшей свекровью
Шоу-бизнес
Наталья Подольская назвала маму Преснякова лучшей свекровью Аудио 
Ошибки при посадке гладиолусов, которых стоит избежать, чтобы получить шикарные цветы
Садоводство, цветоводство
Ошибки при посадке гладиолусов, которых стоит избежать, чтобы получить шикарные цветы Аудио 
Упрямые и злопамятные: три породы собак, которые мстят хозяевам
Домашние животные
Упрямые и злопамятные: три породы собак, которые мстят хозяевам Аудио 
Популярное
Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы

Актриса Анастасия Заворотнюк стойко переносила все испытания, связанные с заболеванием, с которым боролась долгие годы. Она не ждала помощи от незнакомых людей. Да и близких ни о чём не просила. Но друзья из мира спорта всегда были рядом и помогали ей.

Три последние тайны Анастасии Заворотнюк. Как актрисе удавалось хранить анонимность все эти годы
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Олег Газманов посоветовал певцу Шаману отказаться от псевдонима
Татьяна Тарасова довела до слёз Валю Карнавал на ТВ-шоу Ледниковый период
Сводка с фронта: у ВСУ ещё есть 50 ракет ATACMS, массированный налёт БПЛА на Москву не удался Дмитрий Плотников Мелкий американский чиновник не мог подтвердить начало войны с РФ. Тем не менее Россия настороже Любовь Степушова Исследователи на шаг ближе к разгадке таинственных кипу Игорь Буккер
Упрямые и злопамятные: три породы собак, которые мстят хозяевам
Белокрылка больше не проблема: 7 действенных методов
Олег Газманов объяснил, почему певец Шаман заслужил звание заслуженного артиста
Олег Газманов объяснил, почему певец Шаман заслужил звание заслуженного артиста
Последние материалы
Все, что нужно знать о Lifan X60: особенности китайского кроссовера
Простые упражнения, которые 100% избавят вас от отёков
Доступность жилья в России сегодня равна уровню 2014 года, считает экономист
Капуста не завязывается? Вы совершаете эти ошибки
Правда ли, что дворняги здоровее породистых собак
Как хранить рыбу в холодильнике, чтобы не было запаха
Найдено доказательство культа богини Матери в Турции
Не поливайте так картофель, иначе лишитесь хорошего урожая
Фермеры Великобритании протестуют против введения налога на наследство
Как специи могут превратить обычный плов в кулинарный шедевр
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.