По итогам 2024 года был составлен рейтинг самых популярных цветов автомобилей. Лидером стал белый цвет, в который окрашены 38% всех проданных машин. Второе место занял чёрный цвет с долей в 19%, а третью строчку занял серый, на который пришлось 13% автомобилей.
Спрос на серебристые машины снизился: только 10% авто имели этот оттенок. Среди ярких цветов наиболее популярным стал синий, который выбрали 7% покупателей.
Предпочтения автовладельцев варьируются в зависимости от региона.
Несмотря на региональные различия, нейтральные цвета — белый, чёрный, серый и серебристый — остаются наиболее востребованными. Суммарно они составляют 80% всех проданных автомобилей в мире.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Смородина — одна из самых популярных ягодных культур, известная своим уникальным вкусом и богатством витаминов.