Названы самые популярные цвета автомобилей в 2024 году

Самые модные цвета автомобилей в 2024 году

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По итогам 2024 года был составлен рейтинг самых популярных цветов автомобилей. Лидером стал белый цвет, в который окрашены 38% всех проданных машин. Второе место занял чёрный цвет с долей в 19%, а третью строчку занял серый, на который пришлось 13% автомобилей.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, CC BY-SA 4.0

Тенденции года

Спрос на серебристые машины снизился: только 10% авто имели этот оттенок. Среди ярких цветов наиболее популярным стал синий, который выбрали 7% покупателей.

Региональные различия

Предпочтения автовладельцев варьируются в зависимости от региона.

Европа: самыми популярными стали автомобили серого цвета.

Северная Америка: высокий спрос зафиксирован на машины красного цвета.

Несмотря на региональные различия, нейтральные цвета — белый, чёрный, серый и серебристый — остаются наиболее востребованными. Суммарно они составляют 80% всех проданных автомобилей в мире.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

