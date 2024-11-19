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Названы самые популярные цвета автомобилей в 2024 году

Самые модные цвета автомобилей в 2024 году
1:06
Авто

По итогам 2024 года был составлен рейтинг самых популярных цветов автомобилей. Лидером стал белый цвет, в который окрашены 38% всех проданных машин. Второе место занял чёрный цвет с долей в 19%, а третью строчку занял серый, на который пришлось 13% автомобилей.

Самые модные цвета автомобилей в 2024 году
Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, CC BY-SA 4.0

Тенденции года

Спрос на серебристые машины снизился: только 10% авто имели этот оттенок. Среди ярких цветов наиболее популярным стал синий, который выбрали 7% покупателей.

Региональные различия

Предпочтения автовладельцев варьируются в зависимости от региона.

  • Европа: самыми популярными стали автомобили серого цвета.
  • Северная Америка: высокий спрос зафиксирован на машины красного цвета.

Несмотря на региональные различия, нейтральные цвета — белый, чёрный, серый и серебристый — остаются наиболее востребованными. Суммарно они составляют 80% всех проданных автомобилей в мире.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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