Современные способы защиты автомобиля от угона

Автокражи продолжают оставаться одним из самых распространённых преступлений, несмотря на всё совершенствование систем защиты. Особую популярность у угонщиков имеют неохраняемые парковки у жилых домов и торговых центров. Многие автовладельцы сами упрощают задачу преступникам, полагая, что в зоне риска находятся только премиальные автомобили.
Чаще всего дорогие иномарки перепродают, а более доступные модели разбирают на запчасти. Последний вариант становится всё более популярным, так как он упрощает сокрытие следов преступления.
Для предотвращения краж разработано множество систем: от иммобилайзеров до автосигнализаций и механических блокираторов руля и капота. Наиболее эффективным методом считается комбинирование различных средств защиты. Например, установка замка капота помогает предотвратить доступ угонщика к блоку управления двигателем, что усложняет замену блока на "свой".
Машины с бесключевым доступом особенно подвержены риску, так как сигнал брелка может быть перехвачен с помощью ретранслятора. Для защиты от таких методов рекомендуется использовать метку сигнализации, без которой автомобиль не начнёт движение, даже если угонщик завладеет ключом.
Нередко автовладельцы сами создают угрозу, храня ключи и метку от сигнализации вместе. Это делает кражу значительно проще. Также риск повышается при оставлении автомобиля на мойке или в автосервисе — доступ к ключам и метке может быть использован злоумышленниками.
Для владельцев дорогостоящих автомобилей рекомендуются системы с GSM-модулями, которые уведомляют владельца о попытке взлома, а также GPS-маячки, скрытые замки и индивидуальные охранные комплексы. Эксперты считают, что оптимальная стоимость надёжной защиты составляет 3-5% от цены машины.
Первым делом нужно убедиться, что машину не забрал эвакуатор или кто-то из близких. Только после этого стоит обращаться в полицию. Шансы найти автомобиль выше, пока он ещё находится в движении. Часто угонщики оставляют машины на время в "отстойниках", чтобы проверить наличие GPS-маячков или других охранных систем.
Соблюдение этих рекомендаций, вкупе с современными технологиями, поможет значительно снизить риск кражи автомобиля.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Угон автомобиля — завладение автомобилем против воли его владельца с целью хищения, из хулиганских побуждений, для совершения преступления или иных целей.
Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.