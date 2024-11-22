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Современные способы защиты автомобиля от угона

Топ ошибок автовладельцев, упрощающих жизнь угонщикам
3:10
Авто

Автокражи продолжают оставаться одним из самых распространённых преступлений, несмотря на всё совершенствование систем защиты. Особую популярность у угонщиков имеют неохраняемые парковки у жилых домов и торговых центров. Многие автовладельцы сами упрощают задачу преступникам, полагая, что в зоне риска находятся только премиальные автомобили.

Топ ошибок автовладельцев, упрощающих жизнь угонщикам
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Судьба угнанных авто

Чаще всего дорогие иномарки перепродают, а более доступные модели разбирают на запчасти. Последний вариант становится всё более популярным, так как он упрощает сокрытие следов преступления.

Современные средства защиты

Для предотвращения краж разработано множество систем: от иммобилайзеров до автосигнализаций и механических блокираторов руля и капота. Наиболее эффективным методом считается комбинирование различных средств защиты. Например, установка замка капота помогает предотвратить доступ угонщика к блоку управления двигателем, что усложняет замену блока на "свой".

Уязвимости автомобилей с бесключевым доступом

Машины с бесключевым доступом особенно подвержены риску, так как сигнал брелка может быть перехвачен с помощью ретранслятора. Для защиты от таких методов рекомендуется использовать метку сигнализации, без которой автомобиль не начнёт движение, даже если угонщик завладеет ключом.

Основные ошибки владельцев

Нередко автовладельцы сами создают угрозу, храня ключи и метку от сигнализации вместе. Это делает кражу значительно проще. Также риск повышается при оставлении автомобиля на мойке или в автосервисе — доступ к ключам и метке может быть использован злоумышленниками.

Дополнительные средства безопасности

Для владельцев дорогостоящих автомобилей рекомендуются системы с GSM-модулями, которые уведомляют владельца о попытке взлома, а также GPS-маячки, скрытые замки и индивидуальные охранные комплексы. Эксперты считают, что оптимальная стоимость надёжной защиты составляет 3-5% от цены машины.

Если кража уже произошла

Первым делом нужно убедиться, что машину не забрал эвакуатор или кто-то из близких. Только после этого стоит обращаться в полицию. Шансы найти автомобиль выше, пока он ещё находится в движении. Часто угонщики оставляют машины на время в "отстойниках", чтобы проверить наличие GPS-маячков или других охранных систем.

Практические советы

  1. Никогда не оставляйте ключи и метку от сигнализации вместе.
  2. Храните ключи во внутреннем кармане, а метку — в отдельном месте, например, с водительскими правами.
  3. На длительное время оставляйте машину на охраняемой стоянке.
  4. Изучайте охранную систему перед установкой, чтобы исключить стандартные решения, знакомые угонщикам.

Соблюдение этих рекомендаций, вкупе с современными технологиями, поможет значительно снизить риск кражи автомобиля.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Угон автомобиля — завладение автомобилем против воли его владельца с целью хищения, из хулиганских побуждений, для совершения преступления или иных целей.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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