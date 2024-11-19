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5 распространённых ошибок при замене моторного масла

2:02
Авто

Правильный подход к замене и доливу моторного масла обеспечивает долговечность и стабильную работу двигателя. Однако многие водители допускают ошибки, которые могут привести к серьёзным проблемам.

Замена масла строго по рекомендациям производителя


Следовать инструкции производителя — хорошо, но важно учитывать условия эксплуатации автомобиля. Например, частые пробки или повышенные нагрузки сокращают рекомендуемый пробег до замены масла в два раза. Если в руководстве указано менять масло через 16 тысяч километров, в сложных условиях это лучше делать через 8 тысяч.

Перелив масла


Долив масла "про запас" приводит к неприятным последствиям. Переизбыток смазки создаёт избыточное давление, которое может повредить сальники, прокладки, замаслить свечи зажигания и увеличить расход топлива.

Недолив масла


Слишком низкий уровень масла также опасен. Возникают воздушные "пробки", детали двигателя начинают работать "всухую", что ускоряет их износ. Современные автомобили оснащены датчиками уровня масла — их сигналы нельзя игнорировать. Если уровень масла постоянно падает, важно устранить причину протечки.

Постоянный долив вместо замены


Некоторые автовладельцы предпочитают доливать масло, не обращая внимания на его повышенный расход. Это приводит к смешиванию старой и новой жидкости, что ухудшает её свойства и может вывести двигатель из строя.

Смешивание разных видов масла


Смешивать масла разных типов не рекомендуется. Исключением может быть добавление полусинтетики в минеральное масло, но не наоборот. Также нельзя смешивать трансмиссионные масла, которые предназначены для разных типов двигателей и машин. Чтобы двигатель служил долго, важно не только правильно выбирать масло, но и соблюдать алгоритм его замены.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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